В Краснодарском крае открыли два новых офиса врача общей практики

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Новые ВОПы появились в Крымском и Брюховецком районах благодаря реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения». Об этом рассказала вице-губернатор Анна Минькова в своих соцсетях.

– Доступность качественных медицинских услуг – один из основных показателей эффективной работы краевой системы здравоохранения. В отдаленных районах края продолжается возведение еще 12 офисов врача общей практики и 22 фельдшерско-акушерских пункта, — написала Анна Минькова.

В Крымске офис врача общей практики будет обслуживать более 4 тысяч жителей микрорайона «Надежда». Из них 365 – дети. Амбулатория оборудована современной медицинской техникой. Здесь можно пройти профилактические осмотры и вакцинацию.

Получить рекомендации врачей недалеко от дома теперь смогут и более 2 тысяч жителей Нового Села в Брюховецком районе. В новом ВОПе доступны физиотерапия и лечение в дневном стационаре. Пациентов будут принимать терапевты, педиатры, акушеры и стоматологи.

Пресс-служба администрации Краснодарского края