Двое кубанских выпускников стали двухсотбалльниками

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Всего, по предварительным результатам первых экзаменов, на Кубани 171 стобалльник и двое 200-балльников. О промежуточных итогах ЕГЭ вице-губернатор Анна Минькова рассказала в социальных сетях.

– Две выпускницы покоряют 100-балльную вершину уже не в первый раз. Учащаяся лицея №3 города Кропоткин Мария Ильина помимо ЕГЭ по русскому языку достигла высших результатов и по литературе. А Олеся Воронина из первого университетского лицея имени Н.И. Лобачевского в Усть-Лабинске вошла в число двухсотбалльников благодаря блестящему итогу на экзаменах по русскому языку и химии, – написала Анна Минькова.

Сегодня, 16 июня, стали известны результаты экзамена по русскому языку. Его сдавали 24,5 тысячи выпускников, 3,5 тысячи участников набрали более 80 баллов, что считается высоким результатом. Средний балл по краю составил 63,4. Максимальные сто баллов получили 56 школьников.

Профильную математику на высокие баллы написали 724 человека, двое выпускников получили максимальный результат. Пятерки по базовой математике – у каждого третьего участника экзамена, четверки – почти у каждого второго.

Ранее стали известны результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии. В ближайшее время на портале опубликуют результаты экзаменов по физике и обществознанию.

С 16 июня начались экзамены резервных дней, до 23 июня ЕГЭ повторно будут сдавать выпускники, которые не смогли явиться в основные дни по уважительным причинам, подтвержденным документально, не завершили экзамен по состоянию здоровья или в связи с техническими причинами. Также 3 и 4 июля в расписании основного периода ЕГЭ предусмотрены дополнительные дни для пересдачи экзамена по одному из учебных предметов выпускниками текущего года.

Все вопросы по организации и проведению экзаменов на территории региона можно задать по телефону горячей линии +7(918)189-99-02.

Пресс-служба администрации Краснодарского края