В Краснодарском крае запустили новую индустриальную экскурсию «Колорит Кубани»

В реестре экскурсионных маршрутов Краснодарского края включено уже 6 индустриальных путешествий, которые организуют предприятия промышленного комплекса, пищепрома и винного кластера.

– По поручению руководства края совместно с Фондом развития промышленности региона, министерством курортов, туризма и олимпийского наследия края, другими профильными ведомствами и туроператорами активно наполняем экскурсионную повестку Кубани. На днях в Краснодаре запустили новый индустриальный маршрут. Его создали участники пятой всероссийской программы «Открытая промышленность», – рассказал министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

Маршрут «Колорит Кубани» разработали предприятия легкой и мебельной промышленности краевой столицы, а также туроператор «Бела Лара». Он доступен для всех жителей и гостей региона. В программе – посещение швейной фабрики «Александрия», мануфактуры «SI MOSAIC» предпринимателя Светланы Исаевой и производства мебели «Voloshin Factory» предпринимателя Максима Волошина. Кроме того, в ходе экскурсии участники побывают в Краснодарском академическом театре драмы имени Максима Горького, Центре молодежного инновационного творчества «Станция» и остановятся в ресторане «Казачий хутор». Экскурсия рассчитана на 6 часов.

– Сегодня апробируем еще 5 индустриальных маршрутов, которые планируют проводить предприятия Краснодара, а также Кавказского, Кореновского, Северского, Тимашевского районов. Их тоже разработали участники пятого акселератора «Открытая промышленность», который реализуют Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Минпромторг России. В пятом потоке от Краснодарского края участвуют представители 10 промышленных производств, а также туристический оператор и технопарк, – отметил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев.

Участники акселератора проводят экскурсии, лучшие из которых попадут в финал программы. Он пройдет в мае этого года. По итогам обучения выдадут дипломы о профессиональной переподготовке в сфере промышленного туризма.

Краснодарский край присоединился к программе «Открытая промышленность» три года назад. По итогам участия регион стабильно входит в десятку лучших территорий страны в развитии промышленного туризма.

Сегодня более 20 предприятий проводят экскурсии для всех туристов, свыше 90 – для школьников и студентов.

Индустриальные путешествия Кубани представлены в разделе «Промышленный туризм» на туристическом портале региона, который дополняют актуальными маршрутами.

