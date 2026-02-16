Вениамин Кондратьев: В 2026 году отремонтируем 39 образовательных учреждений

1 из 4 Об этом губернатор рассказал журналистам.

– В последние годы мы строим много новых школ и ремонтируем действующие. В 2026-м по краевой программе «Развитие образования» отремонтируем 39 образовательных учреждений, семь из них – переоснастим. На это предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей. В том числе, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» капитально отремонтируем и оснастим три школы, а также два техникума и колледж. По нацпроекту «Семья» приведем в порядок пять зданий в четырех детских садах – проведем комплексные работы. В обновленных учреждениях появится специализированное оборудование для углубленного изучения предметов и развития творческих способностей ребят. Закупим современную мебель и инвентарь для спортзалов. Создадим пространство, в котором каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор рассказал, что комплексный капитальный ремонт и оснащение предстоит в школах № 3 станицы Каневской, № 11 – станицы Стародеревянковской Каневского района и №5 – станицы Ирклиевской Выселковского. Работы проведут по нацпроекту «Молодежь и дети».

По нацпроекту «Семья» планируется комплексный ремонт детских садов № 16 станицы Новотитаровской Динского района, № 2 – станицы Каневской, № 6 – Крымска и двух зданий детсада №12 станицы Должанской Ейского района. Всего же благодаря капремонтам в рамках нацпроектов удалось улучшить условия обучения и воспитания для более 7 тысяч детей.

В минувшем 2025 году по нацпроектам «Молодежь и дети», «Семья» отремонтировали здания 11 образовательных организаций.

Так, например, капитальный ремонт школы № 15 в станице Гостагаевской позволил улучшить условия более чем для 1,5 тыс. учеников. Масштабные работы провели в школе № 7 станицы Дядьковской Кореновского района, обновили здание 1913 года постройки. Благодаря капремонту и оснащению улучшены условия для 130 воспитанников в детском саду № 12 Белоглинского района.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор Нацпроекты