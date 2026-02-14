Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Ейска со 102-летием

Дата: 14 февраля 2026, Суббота 10:05 Событие: Губернатор Краснодарского края опубликовал поздравление в своих соцсетях, в рубрике #ЗащитникиОтечестваКубань рассказал о Валентине Головиной из Ейска.

– Будучи молодой девушкой, она добровольно ушла на фронт, была стрелком в 177-й артиллерийской дивизии. Победу встретила в Германии. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. После войны вернулась в Ейск, сначала работала санитаркой в городской больнице, а после формовщицей на судоремонтном заводе, – рассказал Вениамин Кондратьев.

За многолетний труд Валентина Головина удостоена звания «Ветеран труда».

Вениамин Кондратьев пожелал имениннице крепкого здоровья, тепла и заботы родных.

