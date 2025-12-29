Вениамин Кондратьев: Благодарю Правительство страны за продление отсрочки по уплате налогов для пострадавшего бизнеса Анапы и Темрюкского района

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

– Благодарю Правительство страны за продление отсрочки по уплате налогов для бизнеса Анапы и Темрюкского района, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Черном море. Это очень важная мера поддержки для наших предпринимателей. Решение касается налога на имущество, землю, авансовых платежей по этим налогам, а также страховых взносов. Сроки внесения платежей продлеваются еще на год, – отметил Вениамин Кондратьев.

Срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года, продлевается до 30 ноября 2026 года включительно. За период с ноября 2025 года по апрель 2026 года продлевается до 30 июня 2027 года включительно. Воспользоваться таким правом могут организации и предприниматели, чья деятельность связана с туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками. Подробнее ознакомиться с постановлением можно по ссылке.

Ранее Правительство России предоставило бизнесу в зоне ЧС отсрочки по налогам и страховым взносам до 25 декабря 2025 года. Регион обратился в Правительство с просьбой продлить меру и на 2026 год. Также ввели льготные микрозаймы по ставкам от 2% до 3,25% годовых в краевом Фонде микрофинансирования – на выплату зарплат, оплату аренды и коммунальных услуг, ремонт, строительство бассейнов и зон отдыха. Предусмотрели 50 млн рублей на компенсацию расходов в связи с отменами бронирований.

