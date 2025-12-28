Курорты Краснодарского края подготовили для туристов и жителей новогодние мероприятия

1 из 8 С 31 декабря до 11 января в популярных у гостей городах Кубани пройдут десятки событий. Это тематические экскурсии, мастер-классы, лекции и спектакли.

Длинные выходные можно встретить в праздничной атмосфере «Сочи Парка». Уходящий год проводят зимними гуляниями, главной премьерой сезона станет иллюзионное шоу «Невозможное возможно». 31 декабря в парке развлечений пройдет «Богатырский пир» в русском стиле.

Своих гостей ждут и горнолыжные курорты. На «Красной Поляне» 30 км подготовленных трасс, восемь зон для фрирайда, километры вечернего катания. А также три сноупарка для трюков на лыжах или сноуборде. Для детей на курорте работают тематические парки и парк высокогорных аттракционов. Все новогодние каникулы сопроводят развлекательной программой.

На курорте «Роза Хутор» работают канатные дороги до смотровой площадки «Роза Пик» на высоте 2320 метров. В новом сезоне гостям будет вновь доступна крупнейшая в России зона катания – более 100 километров трасс. Для любителей горных лыж и сноуборда подготовили 52 трассы всех уровней сложности. На территории работают рестораны и кафе, горный аттракцион родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, каток в Ледовом дворце. Во время новогодних каникул на курорте откроются горная резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка, пройдут театрализованные шоу, развлекательные программы для всей семьи.

Курорт «Газпром Поляна» подготовил цикл мероприятий «Зимние каникулы в горах» с 29 декабря до 7 января. В него войдут театрализованные шествия сказочных героев, диджей-сеты и дискотеки, розыгрыши призов, творческие и кулинарные мастер-классы. Всего на горнолыжных курортах в зимние месяцы будут работать 125 различных трасс общей длиной 170 километров, а также 65 канатных дорог.

Туристов ждут и в Геленджике. Все январские каникулы на курорте будет работать Домик Деда Мороза, пройдут спектакли и концерты, на зимних пляжах организуют игры и кинопоказы под открытым небом. 1 января стартует городской новогодний забег для жителей и гостей курорта, 2 января – восхождение по маршруту Маркотхского хребта. 7 января пройдет Рождественский концерт на городской площади перед Собором Андрея Первозванного.

В Анапе в период новогодних каникул состоится ежегодный туристический проект «Зимуй в Анапе». Это ярмарки, выставки, детские и семейные интерактивы для гостей и местных жителей. Главной праздничной локацией станет Театральная площадь, где уже установлены знаменитые песковики и яркие фотозоны. В отелях и гостиницах предусмотрены новогодние и рождественские туры с шоу, анимациями и квестами.

Для тех, кто запланировал провести праздники в Краснодаре, также предусмотрены активности в городских парках. Работают аттракционы, разнообразную концепцию предлагают кафе и рестораны, для ярких прогулок улицы украшены иллюминацией.

Программы для энотуристов приготовили кубанские винодельни. Предлагают новогодние туры, ярмарки, выступления творческих коллективов. Курорт Абрау-Дюрсо приглашает совершить гастрономическое путешествие и познакомиться с разнообразием кухонь мира. Центр энологии «Шато Тамань» подготовил экскурсии с дегустацией. Винодельня «Поместье Голубицкое» предлагает прогулку по виноградникам и знакомство с подземными галереями. В «Шато де Талю» пройдут мастер-классы по живописи вином и росписи пряников.

Пресс-служба администрации Краснодарского края