В Краснодаре проведут джазовый фестиваль

Ежегодный праздник музыки GG JAZZ состоится 30 и 31 октября на сцене Краснодарского музыкального театра.

Меломанов ждет насыщенная программа с выступлением звезд джаза.

30 октября в 19:00 на сцену Краснодарского музтеатра выйдут известный российский трубач Виталий Головнев, квинтет Андрея Мулюкина, квартет New Centropezn, певица Кристина Корнелюк с авторским проектом.

Завершат фестиваль 31 октября в 19:00 биг-бенд Георгия Гараняна, бас-гитарист-виртуоз Золтан Реналди, детский биг-бенд джазовой школы имени Кима Назаретова и джазовое трио Ilugdin из Москвы.

Билеты по ссылке.

Пресс-служба администрации Краснодарского края