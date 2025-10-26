Последние новости

В Краснодаре проведут джазовый фестиваль

Светлана Олтушевская 26.10.2025 Общество



Ежегодный праздник музыки GG JAZZ состоится 30 и 31 октября на сцене Краснодарского музыкального театра.

Меломанов ждет насыщенная программа с выступлением звезд джаза. 

30 октября в 19:00 на сцену Краснодарского музтеатра выйдут известный российский трубач Виталий Головнев, квинтет Андрея Мулюкина, квартет New Centropezn, певица Кристина Корнелюк с авторским проектом.

Завершат фестиваль 31 октября в 19:00 биг-бенд Георгия Гараняна, бас-гитарист-виртуоз Золтан Реналди, детский биг-бенд джазовой школы имени Кима Назаретова и джазовое трио Ilugdin из Москвы.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru

