Вениамин Кондратьев: С начала 2025 года на Кубани капитально отремонтировали 307 многоквартирных домов







1

из

3

Об этом губернатор Краснодарского края рассказал журналистам.

– С начала 2025 года на Кубани капитально отремонтировали 307 многоквартирных домов. На большинстве объектов обновили крыши, почти на половине – фасады. Там, где необходимо – сети горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения, установили более 20 новых лифтов. Работы проводят в соответствии с графиком, сейчас – на еще 263 многоквартирных домах по всему краю. В том числе, приводят в порядок объекты культурного наследия в Краснодаре, Армавире и Новороссийске. Всего в этом году капитально отремонтируем порядка 680 домов, в которых живут 66 тысяч человек, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Работы полностью выполнили в 16 муниципалитетах, в завершающей стадии ремонт многоэтажек в Каневском, Красноармейском, Гулькевичском и Новокубанском районах, где исполнили более 86% плана.

Краевая программа капремонта – одна из самых масштабных в стране. Она включает более 20,1 тыс. домов. По этому показателю Кубань занимает первое место в ЮФО и шестое среди всех регионов России. Всего со старта региональной программы в 2014 году отремонтировали более 7,3 тыс. домов, установили свыше 2,7 тыс. новых лифтов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Губернатор