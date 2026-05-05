Вениамин Кондратьев поздравил кубанских журналистов с профессиональным праздником

Поздравление губернатор опубликовал в своих соцсетях.

– Поздравляю корреспондентов, редакторов, операторов, фотографов, сотрудников радиостанций и всех работников краевых СМИ с Днем кубанской журналистики! Уже 30 лет этот праздник объединяет тысячи талантливых и неравнодушных людей, которые формируют информационную повестку региона, рассказывают о его достижениях, поднимают острые проблемы и, конечно, знакомят нас с судьбами земляков. Мы гордимся тем, что на Кубани работают больше 300 средств массовой информации – от небольших районных газет до крупных медиахолдингов. Желаю нашим журналистам неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и успехов. Пусть в напряженном графике всегда остается время для себя и близких, а дома ждут понимание и любовь, – написал Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае зарегистрировано 333 средства массовой информации. В их числе 133 газеты, 86 журналов, 20 телеканалов, 68 радиоканалов, 14 информагентств. Кроме того, 360 сетевых изданий и 14 электронных периодических.

Профессиональный праздник учредили в 1996 году постановлением ЗСК. Дата связана с выпуском Митрофаном Сединым 5 мая 1917 года в Екатеринодаре газеты «Прикубанская правда», ныне – «Вольная Кубань».

