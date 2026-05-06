В Краснодаре провели гала-концерт конкурса детской казачьей песни

1 из 20 Победителей и призеров наградили Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Мероприятие организовали в Музыкальном театре ТО «Премьера» в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов и главный редактор телеканала RT и международного информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

– Подведение итогов конкурса казачьей песни мы проводим накануне великого праздника Победы многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны над немецко-фашистскими захватчиками. Казаки всегда были в первых рядах защитников Родины. Это давняя казачья традиция. И в годы Великой Отечественной войны, и сегодня, в условиях специальной военной операции, казачьи подразделения с честью и гордостью защищают интересы нашей Родины. И очень здорово, что молодые казаки и казачки продолжают эти прекрасные традиции. Желаю всем сохранять великие традиции российского казачества. Наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами, – сказал Александр Бастрыкин.

Учредителем и организатором конкурса является Всероссийский государственный университет юстиции при поддержке Минпросвещения России, Минюста РФ и Следственного комитета Российской Федерации. Ректор образовательного учреждения Ольга Александрова поблагодарила за поддержку конкурса губернатора Вениамина Кондратьева и руководителя СУ СК РФ Андрея Маслова.

– Сегодня Всероссийский государственный университет юстиции проводит церемонию награждения победителей и призеров конкурса детской казачьей песни Южного федерального округа. Как уже было сказано, в этом году у нас приняло участие почти 3 тысячи конкурсантов, а мы в очередной раз убедились насколько наша страна богата талантами. Дорогие наши победители, я от всей души поздравляю вас и желаю новых творческих успехов, счастья, благополучия и мирного неба над головой, – сказала Ольга Александрова.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в этом году конкурс проводили уже в пятый раз. Его участниками стали ребята со всего юга России, Донецкой и Луганской народных республик. В том числе 1,5 тысячи – из Краснодарского края.

– Фестиваль детской казачьей песни помогает сохранять наши традиции и культуру, передавать их последующим поколениям. В этом году конкурс проводили уже в пятый раз. Его участниками стали 3 тысячи ребят со всего юга России, Донецкой и Луганской Народных Республик. В том числе 1,5 тысячи – из Краснодарского края. Они исполняли песни, которые пели и наши предки, которые и сегодня являются незримой нитью, связывающей поколения. Песня – это потребность души. Наши отцы, деды и прадеды пели в горе и в радости, в труде, в дороге и в бою. И сохраняя это творческое наследие, мы остаемся приверженными своим корням. Пока мы помним и знаем историю Родины, храним и передаем традиции своим детям, нас невозможно сломить. Будьте достойными наследниками поколения победителей. Желаю дальнейших успехов, новых достижений в творчестве и в жизни, – сказал Вениамин Кондратьев.

Конкурс детской казачьей песни в 2026 году проводили в двух возрастных группах: 7-12 и 13-18 лет, в номинациях – сольное пение и творческие коллективы. В репертуар участников были включены песни военно-патриотической и героической тематики, о Великой Отечественной войне, России и Городах-героях. Финальные очные прослушивания организовали 4 мая, а гала-концерт и награждение победителей – 5 мая. Дипломантов, лауреатов и обладателей Гран-при определили в каждой возрастной группе и номинациях.

Александр Бастрыкин и Вениамин Кондратьев также возложили цветы к мемориальному комплексу в селе Новомихайловском Гулькевичского района.

В 2021 году здесь на месте братской могилы создали мемориал в память о мирных жителях и курсантах Урюпинского военно-пехотного училища. В августе 1942 года они несколько дней мужественно сдерживали натиск превосходящих сил противника. Был сорван план немецко-фашистских захватчиков по форсированию реки Кубань и выходу к Черному морю. В боях у Новомихайловского погибло более 400 человек.

