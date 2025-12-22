Вениамин Кондратьев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса Кубани с профессиональным праздником

День энергетика ежегодно отмечают в России 22 декабря.

– Поздравляю работников и ветеранов энергетического комплекса Кубани с профессиональным праздником – Днем энергетика. Их ежедневный труд обеспечивает жизнедеятельность всего региона. Они создают основу для запуска новых производств и социальных объектов, а главное – приносят свет, тепло и уют в дома наших земляков. Энергетический комплекс края – это больше 11 тысяч километров линий электропередачи, сотни подстанций, тысячи котельных и теплосетей, и за всей этой сложной системой стоит их профессионализм. Также многие работники отрасли встретят новогодние праздники на посту, обеспечивая бесперебойную работу всей энергосистемы края. Благодарю за напряженный труд, желаю каждому здоровья и благополучия, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В 2025 году совместно с крупнейшими электросетевыми компаниями на Кубани реализовали инвестпроекты на почти 15 млрд рублей. Запустили программу развития электроэнергетики: ввели новые подстанции, модернизировали существующие, построили и реконструировали более 190 км линий электропередачи. В отрасли работают около 10 тыс. человек.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

