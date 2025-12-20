Более 450 тысяч жителей Краснодарского края пользуются мобильным приложением «Госуслуги.Дом»

Цифровой сервис помогает в решении жилищно-коммунальных вопросов, объединяет в себе необходимые функции для собственников и нанимателей жилья.

– Только за последний месяц 2025 года число пользователей приложения выросло на 40 тысяч человек. С помощью приложения удобно передавать показания счетчиков и заказывать их поверку, оплачивать коммунальные услуги, участвовать в голосованиях собственников и оперативно связываться с аварийно-диспетчерской службой. Функционал платформы постоянно расширяется. Сегодня она доступна для жителей многоквартирных домов и владельцев частных домовладений. Очень важно, что взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями становится максимально простым и прозрачным, – сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги. Оно доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

