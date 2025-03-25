Вениамин Кондратьев: Все новые детские сады в Краснодарском крае будем строить с ясельными группами







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Во время рабочей поездки в Славянский район губернатор оценил одно из самых больших в муниципалитете новых дошкольных учреждений – детсад «Академия детства», рассчитанный на 320 мест.

– Мы договаривались с коллегами, что все новые детские сады в Краснодарском крае будем строить с ясельными группами. Важно, чтобы молодые мамы могли привести детей и, при необходимости, выйти на работу или заниматься саморазвитием. При этом дошкольные учреждения должны быть оснащены самым лучшим оборудованием, современными технологиями, потому что именно здесь мальчишки и девчонки делают первые шаги к будущим большим открытиям, – отметил Вениамин Кондратьев.

Новый детский сад построили в Славянске-на-Кубани на ул. Казачьей. Работы выполнили по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры».

Заведующая учреждения Елена Чиркова рассказала Вениамину Кондратьеву, что в двухэтажном здании будут работать 16 групп, из них четыре ясельных, современный пищеблок, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы. Для будущих воспитанников есть интерактивные полы и панели, скалодром, напольные шахматы. На территории установили теневые навесы и детские игровые площадки.

– Детсад действительно впечатляет. Это большое комфортное пространство для различных активностей, занятий спортом, где дети будут просто детьми, смогут бегать и играть. В каждой группе есть свои интерактивные доски – это уже реалии сегодняшнего дня. Дети не будут хотеть отсюда уходить, – сказал Вениамин Кондратьев.

Планируется, что первых воспитанников новое дошкольное учреждение примет уже этим летом.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru