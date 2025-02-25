Финал школьной волейбольной лиги Кубани провели во Дворце спорта «Олимп»

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В соревнованиях приняли участие восемь лучших команд из шести районов края – Щербиновского, Новопокровского, Славянского, Северского, Динского и Крымского. Победителей наградил вице-губернатор, президент краевой федерации волейбола Евгений Пергун.



– Школьная волейбольная лига «Стар Волей» – это не просто турнир, а настоящее событие, объединившее 67 тысяч учеников из 981 школы края. Это впечатляющее количество участников свидетельствует о росте интереса к волейболу среди молодежи. Уверен, что такие состязания стали серьезным шагом в популяризации этого вида спорта и вдохновили новое поколение кубанцев на достижение высоких результатов, – сказал Евгений Пергун.

Гостями турнира стали генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, министр спорта Кубани Серафим Тимченко и первый вице-президент Федерации волейбола Краснодарского края Андрей Штовхань.

По итогам соревнований победителями среди юношей стала команда школы №19 Славянского района, второе место заняли представители школы №3 Щербиновского района, бронзовыми призерами – школы №44 Северского района. Среди девушек первое место заняла команда школы №1 из Щербиновского района, второе место – школы №35 Динского района, третье место – школы №41 Крымского района.

Победители и призеры получили кубки и дипломы, а также призы Федерации волейбола Краснодарского края.

Организаторы турнира – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, министерство образования и науки Краснодарского края, Федерация волейбола Краснодарскою края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru