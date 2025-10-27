Краснодарский край стал лидером по количеству заявок на конкурсы библиотечных практик Общества «Знание»







Подведены итоги заявочных кампаний на конкурсы «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Инициативы реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Краснодарский край подал наибольше количество заявок по двум конкурсам среди других субъектов РФ – 249. Итоги подведут в ноябре после проведения региональных этапов.

Новости о реализации на Кубани национальных проектов с 20 по 26 октября собрали в традиционном дайджесте.

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»:

- Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис».

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

- Форум «Бизнес без границ» объединил более ста жителей Кубани.

- Предприятия ЖКХ Краснодарского края повышают надежность коммунальных услуг.

- В Краснодарском крае стартует пятый сезон проекта «Воронка инновационных стартапов».

- Энергоснабжающее предприятие из Новороссийска будет внедрять инструменты бережливого производства.

- Сотрудники завода «ЗЭСКМИ» повысили квалификацию на Фабрике производственных процессов.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

- В Крымском районе завершили модернизацию теплосетей.

- В Славянском районе завершают реконструкцию общественной территории.

- В Кореновске благоустроили общественную территорию.

Национальный проект «Молодежь и дети»:

- Курганинские ветеринарные специалисты приняли участие в Едином дне открытых дверей проекта «Профессионалитет».

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

- Акцию по добровольной донации крови провели на Кубани.

- Жители Приморско-Ахтарского муниципального округа приняли участие в бесплатной диспансеризации.

