Краснодарский край стал лидером по количеству заявок на конкурсы библиотечных практик Общества «Знание»

1
из
10
Подведены итоги заявочных кампаний на конкурсы «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Инициативы реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Краснодарский край подал наибольше количество заявок по двум конкурсам среди других субъектов РФ – 249. Итоги подведут в ноябре после проведения региональных этапов.
Новости о реализации на Кубани национальных проектов с 20 по 26 октября собрали в традиционном дайджесте.
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»:
- Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис».
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:
- Форум «Бизнес без границ» объединил более ста жителей Кубани.
- Предприятия ЖКХ Краснодарского края повышают надежность коммунальных услуг.
- В Краснодарском крае стартует пятый сезон проекта «Воронка инновационных стартапов».
- Энергоснабжающее предприятие из Новороссийска будет внедрять инструменты бережливого производства.
- Сотрудники завода «ЗЭСКМИ» повысили квалификацию на Фабрике производственных процессов.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:
- В Крымском районе завершили модернизацию теплосетей.
- В Славянском районе завершают реконструкцию общественной территории.
- В Кореновске благоустроили общественную территорию.
Национальный проект «Молодежь и дети»:
- Курганинские ветеринарные специалисты приняли участие в Едином дне открытых дверей проекта «Профессионалитет».
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:
- Акцию по добровольной донации крови провели на Кубани.
- Жители Приморско-Ахтарского муниципального округа приняли участие в бесплатной диспансеризации.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Теги:
Нацпроекты
Источник: