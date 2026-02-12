Вениамин Кондратьев: Склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за освобождение Краснодара

Операция по освобождению Краснодара от немецко-фашистских захватчиков завершилась 12 февраля 1943 года.

– Ровно 83 года назад советские войска изгнали фашистов из кубанской столицы. Краснодарская наступательная операция началась 9 февраля 1943 года. Нужно было окружить противника и разгромить его. В результате успешных действий Красной армии уже 12 февраля над городом водрузили алое знамя - как символ возвращенной свободы и победы. Оккупация Краснодара длилась шесть месяцев. Зверства нацистов коснулись почти каждой семьи. Враг действовал в городе с присущей ему жестокостью и цинизмом. Больше 13 тысяч мирных жителей погибли мученической смертью - среди них дети, женщины, старики. Немцы массово применяли здесь свои «машины смерти» - душегубки. Тысячи зданий были разрушены, город оказался изуродован войной. Но, несмотря на весь ужас, горожане не сломились. Краснодар еще долго поднимался из руин. Восстановление было тяжелым и долгим, но люди верили, работали, строили новую жизнь - вопреки всему. Склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за освобождение города, – написал Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях.

В честь памятной даты в Краснодаре будут возлагать цветы к памятникам военной истории, в учреждениях образования проведут уроки мужества. Центральным событием станет реконструкция эпизода боя по освобождению города, которую организуют в районе сквера им. Жукова. Прямую трансляцию мероприятия покажут на телеканале «Краснодар». Начало – в 12:00.

