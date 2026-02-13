На Кубани ввели штрафы за навязывание услуг такси

В регионе установили административную ответственность за предложение услуг такси у аэропортов, железнодорожных и автовокзалов вне специально отведенных зон.

По инициативе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона внесены поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях». Изменения предусматривают ответственность за предложение услуг такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, если такие действия происходят вне специально определенных мест.

Штраф составит для граждан 5 тыс. рублей, предпринимателей – 20 тыс. рублей, юридических лиц – 50 тыс. Составлять протоколы будут уполномоченные представители краевого минтранса.

– Запрет распространяется, в том числе, на прилегающую территорию к зданиям вокзалов и аэропортов на расстояние, равное 200 метрам от их ближайшего входа или выхода. Запрет не действует на официальных перевозчиков и службы заказа легкового такси в местах, оборудованных для предложения или оформления таких услуг, определенных владельцем транспортной инфраструктуры, – пояснил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Юрий Савенко.

В 2026 году перевозкой пассажиров и багажа легковым такси в Краснодарском крае занимается свыше 32,9 тыс. организаций.

Пресс-служба администрации Краснодарского края