Вениамин Кондратьев: Более 63 тысяч жителей края в 2025 году трудоустроились через кадровый центр «Работа России»

1 из 2 Губернатор рассказал о ходе модернизации краевого центра занятости населения в рамках национального проекта «Кадры».

– Программа модернизации службы занятости стартовала в 2025 году. За это время более 82 тысяч жителей обратились за помощью в поиске работы, из них свыше 63 тысяч трудоустроились. Сейчас открыто 57 тысяч вакансий. Особо востребованы квалифицированные рабочие – электрогазосварщики, бетонщики, каменщики, повара, водители, а также медики и педагоги. Все жители края могут получить комплексные услуги и помощь персонального карьерного консультанта, который учитывает жизненную ситуацию соискателя, – отметил Вениамин Кондратьев.

Недавно после модернизации по нацпроекту открыли филиал кадрового центра «Работа России» в Славянском районе. В нем создали восемь функциональных зон: для цифровых сервисов, переговорную для работодателей, конференц-зал на 30 мест, кабинет психолога и детский уголок. Помещение полностью адаптировано для маломобильных посетителей.

Модернизация 44 отделений центра занятости проходила и в рамках регионального проекта «Управление рынком труда». За счет краевого бюджета, где необходимо, провели капитальный ремонт инженерных систем и отделочные работы, за счет федерального – приобрели современное техническое оснащение для повышения комфорта и скорости обслуживания. Это позволит к концу 2026 года сократить время трудоустройства через службу занятости на 25%.

