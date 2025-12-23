Вениамин Кондратьев: В 2025 году в Краснодарском крае построили 9 спортивных комплексов и 17 площадок

1 из 4 Губернатор Кубани провел итоговое совещание, обсудив главные события в экономике и социальной сфере региона.

– Занятия спортом важны для профилактики здоровья людей разных возрастов, но особенно – для нашей молодежи. Различные виды, особенно самбо, учат добиваться поставленных целей, уважать соперника и закаляют характер. Поэтому мы активно развиваем необходимую инфраструктуру во всех городах и районах края. С начала 2025 года построили 9 спортивных комплексов и 17 спортплощадок, чтобы у каждого жителя была возможность заниматься физической культурой, – сказал Вениамин Кондратьев.

Всего в 2025 году спортивная инфраструктура края пополнилась 42 объектами. Помимо комплексов и многофункциональных площадок, это 8 зон для сдачи нормативов ГТО, 4 корта, 3 малых модульных зала и «умная» спортивно-игровая площадка. Также капитально отремонтировали 13 объектов, проектируют «Дворец гимнастики» на 2 тыс. зрительских мест в кластере «Город спорта» в Краснодаре.

О работе по приобщению жителей Кубани к физкультуре и спорту рассказал вице-губернатор Александр Агибалов.

– Краснодарский край продолжает занимать лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по развитию физкультуры и спорта. Численность систематически занимающихся ими жителей превысило 3 миллиона человек. Плановый показатель на 2025 год составляет 69 процентов от общего числа жителей, и он будет достигнут, – рассказал Александр Агибалов.

В регионе на регулярной основе проводят спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные соревнования, спартакиады, фестивали, универсиады. В 2025 году организовали свыше 1,7 тыс. мероприятий.

Кубань осталась на первом месте по числу зарегистрированных на сайте ГТО, количеству участников сдачи норм и выполнивших нормативы на знаки отличия. Также регион безусловный лидер Всероссийского проекта «Самбо в школу», в котором участвуют свыше 700 тыс. человек.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор