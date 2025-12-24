Евгений Уфимцев: улучшение имиджа страховщиков – это наша главная победа

18 декабря в Москве прошёл семинар Российского Союза Автостраховщиков (РСА) для федеральных и региональных СМИ, на котором эксперты обсудили итоги 2025 года и нововведения в сфере ОСАГО, а также поделились ключевыми целями на 2026 год.

Уходящий 2025 для страхового рынка стал годом стабилизации, подготовки и дальнейшей трансформации – об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев. «Цифры это подтверждают. Количество жалоб на страховые компании снизилось, и в целом имидж страховщиков улучшился. Это самое главное достижение 2025 года», – уверен глава РСА.

Уфимцев добавил, что среди прочих побед отрасли в 2025 году стал рост средней выплаты по ОСАГО: по итогам января-октября 2025 года средняя выплата по годовым полисам обязательной «автогражданки» показала рост на 16% по сравнению с 10 месяцами 2024 года и достигла 115 803 рублей. При этом на протяжении года страховщикам удавалось сдерживать рост средней премии по ОСАГО – она снизилась на 4,9% и достигла 7 275 рублей.

Основными задачами страховой отрасли на 2026 год Евгений Уфимцев назвал рост числа страховок на одного человека, цифровое взаимодействие с госорганами и повышение клиентской ценности страхового продукта. По словам президента РСА, необходимо донести до клиентов, что важно иметь несколько страховок, чтобы чувствовать защищенность во всех сферах жизни. «У нас есть люди, которых можно назвать «отличниками». Личное страхование, ДМС, пусть даже в рамках корпоративного страхования, и машина застрахована. Вот молодцы! К этому вектору мы будем идти», – прокомментировал ситуацию Уфимцев.

Глава РСА также выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Банком России, НСИС и информационными системами Минздрава и ГИБДД в наступающем году. «Наш посыл – взаимодействие с госорганами, создание так называемой инфраструктуры возможностей для страховых компаний в части улучшения урегулирования, сервиса, взаимодействия по разным направлениям деятельности, которое позволяло бы страховщикам делать более удобные продукты для клиентов», – добавил он.

Как продемонстрировал уходящий год, цифровые продукты и сервисы действительно пользуются огромной популярностью среди клиентов страховых компаний. Так, по данным РСА, с января по ноябрь 2025 года было продано 35,2 млн полисов е-ОСАГО, что составляет 73% от всех проданных за этот период полисов ОСАГО.

Кроме того, автовладельцы все чаще выбирают электронное урегулирование убытков, позволяющее подать заявление на выплату после ДТП, не тратя время в офисе страховой компании. «В этом направлении есть тенденция к росту и, соответственно, возможность, что в обозримом будущем у нас большая часть мелких аварий уйдёт в «цифру», и потребители будут быстрее получать выплаты», – подтвердила начальник управления методологии урегулирования убытков РСА Екатерина Гринева.