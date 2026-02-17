В Краснодарском крае стартует прием заявок на рибейты для кинокомпаний

Документы для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Кубани, можно подать со 2 по 12 марта.

– Поддержка кинопроизводства остается одним из инструментов развития региональной экономики. Съемки фильмов и сериалов создают спрос на услуги местного бизнеса, вовлекают подрядчиков и специалистов из разных отраслей. Механизм кинорибейтов доказал свою эффективность: интерес к съемкам в регионе растет, а проекты способствуют продвижению Краснодарского края как современной и привлекательной съемочной площадки, – отметила первый заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Евгения Воробьева.

В 2026 году на предоставление кинорибейтов из краевого бюджета предусмотрено 50 млн рублей. В январе 2026 года кинокомпаниям, прошедшим отбор в 2025 году, без повторной подачи заявок выплатили 32,3 млн рублей субсидий.

Механизм компенсации части затрат кинопроизводителей действует в Краснодарском крае с 2021 года. За пять лет поддержку получили 67 кинопроектов, а общий объем предоставленных субсидий превысил 232 млн рублей.

По одному кинопроекту кинокомпания может возместить до 30% затрат, произведенных на территории Кубани, при этом максимальный размер субсидии составляет 12 млн рублей.

Подача заявок осуществляется только в электронном виде через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Подробная информация о порядке подачи заявок, требованиях к участникам отбора и необходимом пакете документов размещена на сайте департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Консультации по вопросам участия в отборе проводят по телефонам: 8 (861) 251-74-37, 251-75-37, 251-70-49.

Пресс-служба администрации Краснодарского края