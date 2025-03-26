Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае объем инвестиций превысил 1 триллион рублей

Губернатор рассказал о рекорде регионального инвестпортфеля по итогам 2024 года.

– В Краснодарском крае с 2021 года объем инвестиций увеличился вдвое – с 558,6 миллиарда до 1,1 триллиона рублей. По этому показателю мы лидеры среди регионов Южного федерального округа и шестые в стране. Сейчас одновременно реализуем более 550 крупных проектов на общую сумму свыше 3,1 триллиона рублей. Они направлены на строительство современных отелей и санаториев, новых промышленных и аграрных производств, развитие транспортной логистики и объектов энергетики. Реализация проектов позволит создать новые рабочие места и укрепит экономическую стабильность края, – сказал Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае для бизнеса доступны более 200 мер господдержки. При этом процесс сопровождения инвесторов отлажен до мелочей и цифровизован. Все это отражается на макроэкономических показателях. Например, доля инвестиций в валовый региональный продукт достигла рекордных значений – 20,2%, что выше среднероссийского уровня.

По общему объему вложений больше всего приходится на транспортно-логистическую сферу – более 300 млрд рублей, курортно-туристскую отрасль – свыше 70 млрд рублей, в промышленность – 65,9 млрд, АПК – более 58 млрд рублей. Также был заключен 151 протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на 472,9 млрд рублей и планируемым созданием 22,5 тыс. рабочих мест. По данным Национального рейтингового агентства, Краснодарский край вошел в пятерку регионов по уровню инвестиционной привлекательности.

В 2024 году в регионе реализовали 158 крупных проектов на сумму 218,6 млрд рублей. В итоге создали более 5 тысяч рабочих мест. Наибольшую инвестиционную активность показали транспортировка и хранение – 34,3% от общего объема вложений, обрабатывающие производства – 21,5%, электроэнергетика – 5,7%, сельское хозяйство – 4,4%, гостиничные услуги – 3,1%.

Для дальнейшего роста инвестиций по поручению Правительства России Кубань активно включилась в реализацию Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Определены ключевые показатели эффективности. Это те процедуры, с которыми наиболее часто сталкиваются предприниматели и инвесторы, планирующие развитие предприятий и реализацию проектов.

На инвест-портале края опубликован календарь субсидий, объединяющий информацию о финансовых мерах поддержки бизнеса. Он поможет эффективнее планировать развитие, находить дополнительные ресурсы и использовать государственные инструменты поддержки для реализации новых проектов и масштабирования уже действующих предприятий.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru