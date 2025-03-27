За 10 лет финансовая поддержка учреждений культуры Кубани выросла в 180 раз

Об этом в своих социальных сетях рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

– Краснодарский край – один из крупнейших культурных центров страны. Сегодня в регионе около 2,5 тысячи учреждений культуры, где трудятся свыше 30 тысяч специалистов. В городах и районах по инициативе губернатора открываются, модернизируются и реконструируются театры, – написала Анна Минькова, поздравив сотрудников, артистов и зрителей с Всемирным днем театра.

За последние десять лет в Краснодарском крае создали Театр защитника Отечества, открыли Театр современного искусства, провели реновацию фасада Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького – установили систему кондиционирования воздуха и новые комфортабельные кресла. Также укрепили материальную базу Нового театра Сочи, модернизировали Туапсинский театр юного зрителя, обновили фасад Армавирского театра драмы и комедии.

– Ежегодно растет бюджет отрасли культуры региона. С 2015 года финансовая поддержка на ремонт и укрепление базы учреждений выросла в 180 раз – с 15 миллионов рублей до 2,7 миллиарда рублей. За это время поддержку получили 1 016 учреждений культуры, – отметила Анна Минькова.

В 2025 году из всех уровней бюджета на ремонт и укрепление материально-технической базы 178 учреждений, в том числе по новому нацпроекту «Семья», направят более 2,3 млрд рублей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru