Вениамин Кондратьев: Все поставленные Президентом России задачи обязательно выполним

Губернатор Кубани прокомментировал «Прямую линию» Владимира Путина, совмещенную с большой пресс-конференцией для журналистов.

Разговор Президента с жителями страны продлился почти четыре с половиной часа, за это время успели обсудить свыше 70 тем.

– Диалог получился открытым и честным. В приоритете, как и прежде, остаются интересы людей. Вопросы были самые разные, от Краснодарского края в эфире обращения не прозвучали, однако мы знаем основные темы, которые волнуют наших жителей, и будем над ними работать. Также глава государства неоднократно говорил об ответственности и задачах регионов, задав четкий вектор для дальнейшей работы. Все поставленные задачи обязательно выполним, – отметил Вениамин Кондратьев.

Владимир Путин в прямом эфире рассказал об итогах и перспективах экономического развития страны. Он отметил, что рост ВВП России в 2025 году составил 1%, а за три года – 9,7%, что намного выше, чем в Европе. Важный показатель устойчивости финансовой системы – сбалансированный бюджет страны.

Социально ориентированным остается и бюджет Краснодарского края. Как отметил Вениамин Кондратьев, расходная часть составят 552 млрд рублей и более 382 млрд из них направят на социальную сферу.

Один из вопросов касался программы «Время героев» для ветеранов специальной военной операции. Вениамин Кондратьев отметил, что в Краснодарском крае по поручению Президента России уже действует аналогичный кадровый проект «Герои Кубани» и рассказал о льготах для семей бойцов СВО.

Президент России анонсировал ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми, которые вводятся с 1 января 2026 года. В их числе возврат 7% из 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными. Владимир Путин также отметил целесообразность продления пособия по уходу за ребенком до трех лет и предложил создавать больше ясельных групп в детских садах.

Такой подход к решению проблем демографии, отметил Вениамин Кондратьев, на Кубани разделяют.

Все новые детские сады в регионе строятся с ясельными группами. Что касается помощи многодетным семьям, в крае действуют больше 20 региональных мер поддержки. А с 2026 года краевой материнский капитал составит 167 тысяч рублей и будет предоставляться не только за третьего, но и каждого последующего ребенка.

