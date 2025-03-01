Вениамин Кондратьев: Уход из жизни Ивана Безуглого – невосполнимая утрата для всего Краснодарского края

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Губернатор выразил соболезнования родным и близким на церемонии прощания с депутатом Законодательного Собрания, дважды Героем труда Кубани. Имя Ивана Безуглого по решению главы региона будет носить строящийся казачий кадетский корпус в Динском районе. Также Вениамин Кондратьев поручил разработать проект бюста, чтобы установить его на территории корпуса.

– Уход из жизни Ивана Безуглого – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас, для всего края. Когда мы познакомились с Иваном Васильевичем, он уже был легендой. Почти 30 лет возглавлял Таманский отдел Кубанского казачьего войска, всегда горой стоял за казаков. Всю жизнь он посвятил служению Кубани и России. Когда нужно было отстаивать интересы Родины, он был первым. Когда Крым нуждался в помощи – был там, не взирая на возраст, и стал участником его воссоединения с Россией в 2014 году. И потом прилагал все силы, собирал и отправлял гуманитарную помощь нашим бойцам в зону спецоперации. Как настоящий патриот Иван Васильевич многое делал для воспитания достойного поколения граждан, делился с молодежью своим опытом и знаниями. Увековечить память о нем – наша обязанность, – сказал Вениамин Кондратьев.

Траурная церемония состоялась в Крымске в Свято-Михаило-Архангельском храме. Проститься с депутатом ЗСК и дважды Героем труда Кубани пришли также председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, депутат Государственной Думы РФ Николай Долуда, вице-губернатор и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, главы муниципальных образований края, депутаты, атаманы казачьих отделов.

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Иван Безуглый – уроженец станицы Мингрельской Абинского района, потомственный казак. В 90-е годы стоял у истоков возрождения кубанского казачества. С 2017 года был депутатом ЗСК, работал в комитете, курирующем казачество, военные вопросы, общественной безопасности и воспитания допризывной молодежи. Иван Безуглый награжден многочисленными медалями, в том числе «За воинскую доблесть», «За защиту Крыма» и «За службу на Северном Кавказе».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru