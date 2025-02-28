Благодаря целевому обучению в Краснодарском крае успешно решают вопрос кадрового обеспечения

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В регионе работает 136 организаций СПО и 51 вуз. Каждый из них ведет прием по целевому направлению. Об этом в своих соцсетях рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

– Только в этом учебном году по такой программе поступило более 2 тысяч человек. С прошлого года подать заявление можно только в один вуз и на одну специальность, а заключить договор можно как при поступлении, так и в процессе обучения. Целевой набор позволяет закрывать потребности региона в специалистах, в том числе и в социальной сфере, а для ребят это хорошая возможность гарантированно трудоустроиться, получать поддержку в период обучения, проходить практику прямо на будущем рабочем месте, – написала Анна Минькова.

Как рассказала заместитель главы региона, с каждым годом количество мест по целевому обучению увеличивается.

– Например, в прошлом году Кубанский медуниверситет выпустил 342 специалиста. Подготовка медработников ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Также в прошлом году дипломы получили 158 педагогов-целевиков, – добавила Анна Минькова.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru