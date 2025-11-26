Вениамин Кондратьев: За пять лет Центр управления регионом доказал свою эффективность и стал важным инструментом в работе органов власти всех уровней







Глава региона посетил ЦУР Краснодарского края и пообщался с его сотрудниками. Во встрече участвовали вице-губернатор Александр Руденко, руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко.

– Вместе с вами мы отвечаем за жизнь в нашем большом и густонаселенном регионе. Вы анализируете и обрабатываете сообщения жителей в социальных сетях. Благодаря этому коллеги в министерствах и департаментах, а также в администрациях муниципалитетов, в том числе и я лично, получаю оперативную информацию о различных проблемах, с которыми сталкиваются жители и гости Краснодарского края. За пять лет Центр управления регионом доказал свою эффективность и стал важным инструментом в работе органов власти всех уровней. Обработал почти 730 тысяч сообщений и передал их в работу ответственным специалистам. Важно, чтобы каждая из этих проблем находила решение и люди видели конкретный результат, – сказал Вениамин Кондратьев.

О важности работы ЦУРа в социальной сфере рассказал Александр Руденко.

– У вас очень непростая работа – за короткое время проанализировать сотни тысяч сообщений, отсортировать и довести их до органов власти по компетенции. Именно от этого во многом зависит качество жизни жителей нашего края, как в крупных городах, так и в самых маленьких поселениях. Благодаря вам и социальный блок чувствует «дыхание» региона, его реальные нужды и оперативно решает возникающие проблемы, – сказал Александр Руденко.

Юрий Шевченко подчеркнул, что сотрудники внимательно отслеживают то, что происходит в соцсетях, а накопленный опыт позволяет понимать, как реагировать на ту или иную ситуацию, оперативно включаться в ее устранение.

– Наши сотрудники постоянно находятся на связи с пресс-службами муниципалитетов и органов власти, что обеспечивает согласованность действий. Мы стали первыми в стране, кто запустил сеть муниципальных центров управления. Сегодня они действуют во всех 44 муниципалитетах края, что позволяет выстроить системную работу на местах, – сказал Юрий Шевченко.

По окончании встречи губернатор вручил награды лучшим сотрудникам. Юрий Шевченко получил медаль «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края II степени». Еще четыре человека удостоены почетной грамоты администрации Краснодарского края.

Центр управления регионом Краснодарского края стабильно входит в число лучших в России по работе с официальными сообществами органов власти в социальных сетях. Неоднократно был отмечен наградами за свою деятельность, в том числе федеральными.

