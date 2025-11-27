В Армавире после капремонта открыли музыкальную школу для детей с ОВЗ







Учреждение 1989 года нуждалось в масштабной реконструкции. Теперь в обновленных классах будут обучаться 300 учеников.

– Сегодня в Армавире после масштабного капитального ремонта открылась Специализированная музыкальная школа слепых и слабовидящих детей. 36 лет эта школа ждала капитального ремонта. Сегодня каждый ребенок, независимо от того, видит он мир глазами или сердцем, находит в ней свой язык творчества и силы, – рассказала министр культуры региона Виктория Лапина.

В здании обновили фасад, модернизовали системы отопления, водоснабжения и канализации, укрепили пути эвакуации. Также заменили покрытие и двери, покрасили стены. Кроме того, возвели забор, соответствующий требованиям антитеррористической безопасности.

Работы провели при поддержке губернатора Кубани. На эти цели выделили свыше 22 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

Пресс-служба администрации Краснодарского края