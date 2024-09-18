За пределами 3D: элайнеры ClearX с технологией 4D вышли на рынок США

Возможно, пришло время для 3D-печатных элайнеров передать эстафету новому прорыву в отрасли. K Line Europe готовится представить элайнеры ClearX , оснащенные технологией 4D-печати, на предстоящей ежегодной сессии в Новом Орлеане.

Что такое технология 4D-печати?

Прозрачные элайнеры, напечатанные на 4D-принтере, сочетают в себе технологию 3D-печати и материалы с эффектом памяти формы. С помощью этой технологии каппы элайнеров печатаются с использованием полимеров с эффектом памяти формы (SMP).

SMP — это тип умного материала, который можно запрограммировать на изменение размера, формы и деформации с течением времени в ответ на внешний стимул. Проще говоря, этот материал может запоминать свою первоначальную форму, затем деформироваться и при воздействии внешнего стимула, например тепла или света, возвращаться к этой первоначальной форме. Исследователи изучают биомедицинские приложения, включая медицинские имплантаты, тканевые каркасы и медицинские устройства. Но он уже находит применение в ортодонтии.

В чем разница между 3D и 4D элайнерами?

Процесс изготовления стандартных прозрачных элайнеров хорошо известен. Современная технология 3D-печати позволяет производителям изготавливать элайнеры либо методом термоформования на основе модели, напечатанной на 3D-принтере, либо методом прямой 3D-печати. ​​В этом случае каждый элайнер предварительно запрограммирован на определенную форму, к которой подталкиваются зубы. Когда приходит время для следующего этапа движения, вводится новый элайнер с другой предварительно запрограммированной формой. Каждый элайнер запрограммирован ровно на одну форму или движение.

При использовании элайнеров, изготовленных с использованием технологии 4D, каждый элайнер может иметь две формы или стадии. Когда у пациента проходит установка элайнеров, он похож на стандартный прозрачный элайнер. Первая стадия движения предварительно запрограммирована в элайнере. Но когда приходит время перейти к следующей стадии, вместо того, чтобы выбросить элайнер и вставить новый, пациент «усиливает» текущий элайнер, чтобы изменить его форму, и использует тот же элайнер для другой стадии движения. Результат: один элайнер вместо двух для двух стадий движения, что вдвое сокращает количество элайнеров и использование пластика в каждом случае.

Кандил быстро указывает, что изменение формы не является отличительной чертой ClearX, которая была запущена в пилотном режиме на выставке IDS в Кельне в марте 2023 года. «Большинство материалов обладают памятью формы», — говорит он. «Отличительной чертой является характеристика изменения формы, которая происходит при воздействии стимула. И для этого необходимо предварительное программирование, которое должно происходить в производственном цикле».