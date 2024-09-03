ЦБ: глобальный финансовый кризис не исключен в 2025 году

Если это случится, то ключевую ставку могут поднять до 22%.

В России ключевая ставка в 2025 году может вырасти до 20-22%, это произойдет в случае, если разразится мировой финансовый кризис. Об этом сказано в докладе регулятора, посвященном основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики.

В ЦБ рассматривают несколько сценариев развития событий в зависимости от того, что будет происходить в мире. Оцениваются как внутренние, так и внешние факторы.

Так, внутри страны важное значение будут иметь возможности расширения предложения и динамика спроса. Внешние факторы — это процессы фрагментации мировой экономики, уровень инфляции и денежно-кредитная политика в развитых странах, санкции и многое другое.

Фото: ЦБ РФ.

В зависимости от этого, рассматривается несколько сценариев.

Базовый сценарий предполагает позитивное развитие для российской экономики, а мировая экономика будет развиваться в рамках сформировавшихся трендов и в отсутствие новых шоков.

«Инфляция снижается, но в развитых странах это происходит медленнее, чем предполагалось. Поэтому центральные банки будут поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время», — поясняют в ЦБ.

Он предполагает инфляцию в районе 4-4,5% в 2025 году, а ключевая ставка будет установлена на уровне 14-16%. В последующие два года уровень инфляции будет на уровне 4%, а ключевая ставка будет постепенно снижаться — до 10-11% в 2026 году и до 7,5-8,5% в 2027.

Фото: pixabay.com

Второй сценарий — дезинфляционный. Он предполагает рост инвестиций в основной капитал, а также рост производительности и более позитивная, чем в базовом сценарии, динамика ВВП.

При таком сценарии ключевая ставка будет снижаться быстрее, чем при базовом сценарии.

«В 2025 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 12–14% годовых, в 2026 году — 9–10%. В 2027 году, как и в базовом сценарии, она вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 7,5–8,5% годовых», — говорится в прогнозе ЦБ.

Проинфляционный сценарий предполагает более высокий рост спроса и ускорение инфляции. В нем предусмотрены траты на программы льготного кредитования, ввод тарифов на импорт. Ожидается, что в таких условиях цены на товары будут расти, что приведет к ещё большему ужесточению денежно-кредитной политики.

Фото: pixabay.com

«Средняя ключевая ставка в 2025 году будет находиться в диапазоне 16–18% годовых, в 2026 году — 11,5–12,5% годовых, в 2027 году — 8,5–9,5% годовых», — заключили в Центробанке.

Самый жесткий для россиян сценарий — рисковый. Такое возможно, если в мире случится глобальный финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2007-2008 годов. Кроме того, усилится санкционное давление, упадет мировой спрос, цены на нефть рухнут. Это отразится на российской экономике.

«Инфляция в 2025 году вырастет до 13–15% Ключевая ставка в среднем в 2025 году составит 20–22% годовых», — говорится в докладе ЦБ.

Ранее стало известно о планах российских властей подготовить план по борьбе с ростом цен. Предполагалось, что одним из способов станет замедление роста кредитования, а также изменения подходов банков к оценке финансового положения россиян и российских компаний.

Фото: pixabay.com

Цены в России заметно выросли с начала года. Несмотря на то, что по последним данным инфляция начинает замедляться, она остается высокой — на уровне 9,02%. С начала года к 26 августа потребительские цены в среднем выросли на 5,19%. Ключевая ставка с конца июля составляет 18%, следующее заседание по ключевой ставке запланировано на середину сентября.

Ранее стало известно, что «черный август» становится реальностью, а россиян предупредили о сбережениях на фоне финансового кризиса.

Последние новости России на сегодня читайте здесь, на БлокнотРУ

#Россия

#Новости России

#Экономика России

Свое мнение о новостях экономики России можно высказать в комментариях ниже