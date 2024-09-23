Женщина рассказывает как она придала новизну тротуарной плитке

Женщина рассказала, как она преобразила свой внутренний дворик, не опустошив при этом свой бюджет.

Так что если этим летом вашему уединенному месту не хватает внимания и заботы, но у вас ограниченный бюджет и вы ищете недорогой и веселый вариант, то вы попали по адресу.

Сера, любительница всего, что можно сделать своими руками, рассказала в социальных сетях о том, как она преобразила свое грязное патио, заставив многих открыть рты от удивления.

Вместо того чтобы тратить деньги на новую плитку для патио, женщина просто использовала немного краски, чтобы придать ей новый вид.

Она посоветовала: «Покрасьте двумя слоями краски для каменной кладки, чтобы придать красоту вашей плитке тротуарной под камень».

Она подтвердила, что использовала краску, чтобы освежить плиты на своем патио.

После того, как она покрыла плитку свежей краской, женщина использовала в качестве затирки песок для затвердевания.

Женщина засыпала песок щеткой, чтобы после застывания он не вымывался, в щели патио.

После этого она подтвердила: «Намочите песок и дайте ему застыть».

Затем она продемонстрировала свое готовое патио, которое превратилось из темного и грязного в светлое и яркое.

Мы считаем, что патио стало выглядеть великолепно, и благодаря ее недорогим советам его удалось сделать в рамках бюджета.

Однако в то же время не все были столь же лестны по поводу решения женщины использовать краску на плитах своего патио.

Один пользователь написал: «Как декоратор, пожалуйста, не используйте краску для каменной кладки на полу, по которому часто ходят. Она просто не прослужит долго, и это факт».

Второй добавил: «Вы пожалеете, что покрасили его. Вам придется делать это каждый год, чтобы он выглядел хорошо. Но чем больше краски вы добавите, тем гуще она станет».

Один любитель рукоделия взмолился: «Нет, нет, нет, не красьте камень».

Тем временем другой пользователь TikTok высказался: «Краска сотрется, пятна станут тоньше, и будет выглядеть неряшливо».

На это Сера ответила и написала: «Я сделала это год назад, и это все еще выглядит отлично, но я думаю, что со временем это нужно будет подкрасить. Но это то же самое, что покрасить что-либо».