Александр Руденко наградил лауреатов именной премии губернатора Кубани для людей с ОВЗ

Участниками премии становятся жители Краснодарского края, в том числе дети-инвалиды от 14 до 18 лет.

– Это люди исключительного таланта и сильной воли. Каждый из них добился результатов в своем любимом деле. Самое главное – это пример стойкости, несгибаемости, который они дают всем нам. Отношение к людям с особенностями по здоровью – это показатель зрелости общества, его гражданской ответственности. Большое спасибо за их жизненную позицию, за вовлеченность и победы в совершенно разных областях, – отметил вице-губернатор Александр Руденко.

Для участия в премии жителям необходимо поделиться своими достижениями в области культуры, спорта, творчества в техническом и народном направлениях, а также в сфере образования. Победители получают приз в размере 150 тыс. рублей.

В Краснодарском крае проживает свыше 442 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья, среди которых 34,5 тыс. детей. Социальную поддержку им оказывают 29 госучреждений – в текущем году их услугами воспользовались 12,8 тыс. человек.

В регионе также реализуют государственные программы, направленные на создание доступной среды, обеспечение условий для образования и трудоустройства, развитие творческих способностей и спортивного мастерства, а также на социальную реабилитацию.

Пресс-служба администрации Краснодарского края