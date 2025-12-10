ИТ-компании Краснодарского края за пять лет увеличили выручку почти в 4 раза

1 из 2 Проблемы и перспективы развития отрасли обсудили на встрече с ИТ-сообществом, которую провел вице-губернатор Александр Руппель.

Участие в мероприятии также приняли специалисты краевых департамента информатизации и связи, департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности, сотрудники Ассоциации цифрового развития региона, ведущих вузов и организаций поддержки бизнеса.

– Краснодарский край – один из регионов-лидеров по темпам цифровой трансформации. Сегодня у нас работают больше двух тысяч организаций, где трудятся свыше 18,5 тысячи человек – это практически вдвое больше, по сравнению с 2019 годом. На Кубани развернута обширная инфраструктура содействия бизнесу, реализован комплекс федеральных и региональных мер поддержки. Однако развитие реального сектора экономики невозможно без инноваций. Уверен, что объединение усилий государства, бизнеса и научного сообщества позволит нам достичь самых амбициозных целей и вывести цифровизацию всех отраслей экономики Кубани на новый уровень, – отметил Александр Руппель.

Одним из ключевых вопросов встречи стали меры государственной поддержки ИТ-отрасли Кубани.

– О том, насколько продукция наших ИТ-компаний востребована на рынке, говорит их выручка. За пять лет она выросла почти в 4 раза. Так рост налоговых поступлений от сферы информатизации и связи за 2020-2024 годы составил 60 процентов, а объем инвестиций увеличился в 1,2 раза. Это стало возможным благодаря, в том числе, реализуемым федеральным и региональным мерам поддержки, – отметил и. о. руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

На Кубани с 2022 года ввели инвестиционный налоговый вычет в размере 70%, благодаря которому ИТ-бизнес смог сэкономить 621,2 млн рублей за три года. Эти средства направят на развитие компаний, включая расширение и модернизацию.

С 2025 года на Кубани запустили новую кадровую меру поддержки: для аккредитованных предприятий ИТ-сферы предусмотрена субсидия на возмещение половины НДФЛ за своих сотрудников. Выделенные средства можно использовать как на поощрение работников и улучшение условий труда, так и на общее развитие компании.

Для успешного развития отрасли необходима и адаптация образовательной системы к современным требованиям. В ходе дискуссии участники подробно рассмотрели взаимодействие образовательных учреждений с потенциальными работодателями. Совместные проекты позволят студентам приобретать востребованные практические навыки и станут залогом их конкурентоспособности на рынке труда.

– В 2026 году Центр искусственного интеллекта КубГУ примет порядка 160 студентов. Мы заинтересованы в привлечении ИТ-организаций региона в качестве индустриальных партнеров, которые будут участвовать в образовательном процессе, предоставлять практические задачи и служить базой для стажировок. В дальнейшем мы надеемся на их помощь нашим выпускникам в трудоустройстве, – отметил ведущий научный сотрудник Института математики, механики и информатики Кубанского государственного университета Артем Еремин.

Пресс-служба администрации Краснодарского края