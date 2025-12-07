Последние новости

Сборная Краснодарского края привезла 5 медалей Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Отборочные испытания прошли 287 конкурсантов со всей России, которые соревновались по 27 компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии». Победителями в основном и юниорском зачетах стали 30 финалистов, призерами – 60.

Кубанская команда завоевала
сразу 5 призовых мест. В командном зачете компетенции «летающая робототехника» победил Лабинский аграрный техникум. В личном зачете его студент Павел Романов занял второе место. Еще один студент техникума Евгений Таланов стал серебряным призером по изготовлению прототипов. На счету кубанцев также две бронзовых медали в командном зачете: у Краснодарского торгово-экономического колледжа в компетенции «туризм» и у Краснодарского торгово-экономического – в кондитерском деле.

Чемпионат «Профессионалы» проводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В традиционном дайджесте собрали новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае за с 1 по 7 декабря.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

- В Краснодарском крае планируют
за 2 года создать инфраструктуру для развития беспилотных авиационных систем: в рамках реализации нацпроекта для этого учредили Научно-производственный центр «Техносфера»

Национальный проект «Семья»

- Вице-губернатор Кубани Александр Руденко посетил
социальные учреждения Туапсинского муниципального округа: итоговой точкой стала модернизированная по нацпроекту детская библиотека.

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

- На портале «Госуслуги» запустили
новую функцию защиты от мошенников: повышение уровня информационной безопасности соответствует задачам нацпроекта

Национальный проект «Кадры»

- Центр занятости населения в Крыловском районе трансформируется
в кадровый центр: в рамках нацпроекта до конца 2025 года в крае завершится модернизация службы занятости населения.

 

- В центре занятости Ейска завершается
модернизация в рамках нацпроекта.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

- Ремонт участка автомобильной дороги «Лабинск – Мостовской – граница Карачаево-Черкесской Республики» успешно завершен: обновили
с 51 по 53 и 65 по 70 км дороги в рамках нацпроекта.

- В Каневском районе завершен ремонт в рамках нацпроекта: обновили
участок автомобильной дороги «г. Ейск – ст. Ясенская – ст. Копанская – ст. Новоминская» с 64 по 70 км.

- В Краснодарском крае завершен
ремонт пяти участков дорог по нацпроекту.

- В Динском районе завершен
ремонт дороги «ст. Динская – п. Агроном» в рамках нацпроекта.

- Завершен
ремонт участка дороги «Каневская – Березанская» в Выселковском районе по нацпроекту.

- В трех станицах Калининского района обновили
теплосети: работы по нацпроекту провели в Калининской, Новониколаевской и Андреевской станицах.
- В ст. Полтавской Красноармейского района обновили
теплосети в рамках нацпроекта.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

- Экономический эффект от внедрения бережливых технологий в туриндустрию Кубани составит
порядка 5 млрд рублей к 2030 году.

- Лучшие практики в гостиничной сфере участникам конференции «Бережливый регион» представили
кубанские отели – участники нацпроекта

- Экспертные практикумы, бережливые экскурсии и деловая игра: в Сочи прошла
конференция для отельеров юга России.

- Уход за фундуковыми садами в Лабинском районе станет эффективнее: агрофирма «РАССВЕТ» оптимизирует
процессы в рамках нацпроекта.

- Бережливые технологии помогут
агрофирме из Тбилисского района увеличить надои молока: в «Марьинском» к процессу подключились специалисты Регионального центра компетенций.

- Производитель металлоконструкций и элеваторного оборудования из Кропоткина совершенствует
процессы в рамках программы «Бережливый регион»

- На хакатоне в Краснодаре разработали
планировщик ремонта: мероприятие провели в рамках проекта «Воронка инновационных стартапов», который реализуется по нацпроекту.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

- В Белореченском районе провели
День здоровья: укрепление общественного здоровья относится к одному из основных вопросов нацпроекта.

- Врачи Туапсинской районной больницы № 3 освоили
методы лечения мочекаменной болезни, патологии почек и предстательной железы лапароскопическим методом. Внедрение передовых методик соответствует достижению целей нацпроекта.

- В рамках акции «Маршрут здоровья» пройти обследования у медработников разного профиля смогли
жители хут. Ленина в пригороде Краснодара и пос. Стрелка Темрюкского района.

- В пос. Высоком Курганинского района построили
офис врача общей практики: открытие ВОП способствует достижению целей нацпроекта.

Национальный проект «Молодежь и дети»

- Студент Краснодарского педагогического колледжа Дмитрий Вахрушев вошел
в число лучших вожатых России: всероссийский конкурс провели в рамках нацпроекта, на него подали более 200 заявок из 68 регионов.

- На Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ кубанскому отделению «Волонтеры Культуры» присвоено
звание «Лучший регион культурного добровольчества 2025». Движение возникло благодаря федеральному проекту «Творческие люди», входящего в структуру нацпроекта.

