Сборная Краснодарского края привезла 5 медалей Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Отборочные испытания прошли 287 конкурсантов со всей России, которые соревновались по 27 компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии». Победителями в основном и юниорском зачетах стали 30 финалистов, призерами – 60.

Кубанская команда завоевала

сразу 5 призовых мест. В командном зачете компетенции «летающая робототехника» победил Лабинский аграрный техникум. В личном зачете его студент Павел Романов занял второе место. Еще один студент техникума Евгений Таланов стал серебряным призером по изготовлению прототипов. На счету кубанцев также две бронзовых медали в командном зачете: у Краснодарского торгово-экономического колледжа в компетенции «туризм» и у Краснодарского торгово-экономического – в кондитерском деле.

Чемпионат «Профессионалы» проводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В традиционном дайджесте собрали новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае за с 1 по 7 декабря.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

- В Краснодарском крае планируют

за 2 года создать инфраструктуру для развития беспилотных авиационных систем: в рамках реализации нацпроекта для этого учредили Научно-производственный центр «Техносфера»

Национальный проект «Семья»

- Вице-губернатор Кубани Александр Руденко посетил

социальные учреждения Туапсинского муниципального округа: итоговой точкой стала модернизированная по нацпроекту детская библиотека.

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

- На портале «Госуслуги» запустили

новую функцию защиты от мошенников: повышение уровня информационной безопасности соответствует задачам нацпроекта

Национальный проект «Кадры»

- Центр занятости населения в Крыловском районе трансформируется

в кадровый центр: в рамках нацпроекта до конца 2025 года в крае завершится модернизация службы занятости населения.

- В центре занятости Ейска завершается

модернизация в рамках нацпроекта.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

- Ремонт участка автомобильной дороги «Лабинск – Мостовской – граница Карачаево-Черкесской Республики» успешно завершен: обновили

с 51 по 53 и 65 по 70 км дороги в рамках нацпроекта.

- В Каневском районе завершен ремонт в рамках нацпроекта: обновили

участок автомобильной дороги «г. Ейск – ст. Ясенская – ст. Копанская – ст. Новоминская» с 64 по 70 км.

- В Краснодарском крае завершен

ремонт пяти участков дорог по нацпроекту.

- В Динском районе завершен

ремонт дороги «ст. Динская – п. Агроном» в рамках нацпроекта.

- Завершен

ремонт участка дороги «Каневская – Березанская» в Выселковском районе по нацпроекту.

- В трех станицах Калининского района обновили

теплосети: работы по нацпроекту провели в Калининской, Новониколаевской и Андреевской станицах.

- В ст. Полтавской Красноармейского района обновили

теплосети в рамках нацпроекта.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

- Экономический эффект от внедрения бережливых технологий в туриндустрию Кубани составит

порядка 5 млрд рублей к 2030 году.

- Лучшие практики в гостиничной сфере участникам конференции «Бережливый регион» представили

кубанские отели – участники нацпроекта

- Экспертные практикумы, бережливые экскурсии и деловая игра: в Сочи прошла

конференция для отельеров юга России.

- Уход за фундуковыми садами в Лабинском районе станет эффективнее: агрофирма «РАССВЕТ» оптимизирует

процессы в рамках нацпроекта.

- Бережливые технологии помогут

агрофирме из Тбилисского района увеличить надои молока: в «Марьинском» к процессу подключились специалисты Регионального центра компетенций.

- Производитель металлоконструкций и элеваторного оборудования из Кропоткина совершенствует

процессы в рамках программы «Бережливый регион»

- На хакатоне в Краснодаре разработали

планировщик ремонта: мероприятие провели в рамках проекта «Воронка инновационных стартапов», который реализуется по нацпроекту.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

- В Белореченском районе провели

День здоровья: укрепление общественного здоровья относится к одному из основных вопросов нацпроекта.

- Врачи Туапсинской районной больницы № 3 освоили

методы лечения мочекаменной болезни, патологии почек и предстательной железы лапароскопическим методом. Внедрение передовых методик соответствует достижению целей нацпроекта.

- В рамках акции «Маршрут здоровья» пройти обследования у медработников разного профиля смогли

жители хут. Ленина в пригороде Краснодара и пос. Стрелка Темрюкского района.

- В пос. Высоком Курганинского района построили

офис врача общей практики: открытие ВОП способствует достижению целей нацпроекта.

Национальный проект «Молодежь и дети»

- Студент Краснодарского педагогического колледжа Дмитрий Вахрушев вошел

в число лучших вожатых России: всероссийский конкурс провели в рамках нацпроекта, на него подали более 200 заявок из 68 регионов.

- На Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ кубанскому отделению «Волонтеры Культуры» присвоено

звание «Лучший регион культурного добровольчества 2025». Движение возникло благодаря федеральному проекту «Творческие люди», входящего в структуру нацпроекта.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

