Армавирский отряд «Кубань-СПАС» переехал в новое здание







1

из

15

Комплекс для спасателей построили при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ранее отряд базировался в арендованном приспособленном помещении. Новое здание площадью свыше 450 квадратных метров включает автомобильный бокс, административные кабинеты, пункт для оперативного дежурного, раздевалку, учебный класс и другие помещения.

В церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности министра ГО и ЧС региона Сергей Штриков, глава муниципального образования Андрей Харченко, епископ Армавирский и Лабинский Савва.

– Сегодня мы торжественно открываем современный модуль в Армавире. Это часть масштабной работы, проведенной за последние три года. В сентябре в новое здание переехал анапский аварийно-спасательный отряд. Всего же с 2022 года 13 отрядов получили новые современные базы. Теперь в каждом филиале «Кубань-СПАС» созданы комфортные условия для службы. На территориях оборудованы учебные комплексы, что позволяет поддерживать не только спортивную форму, но и постоянно оттачивать профессиональные навыки. А в 2026 году будет создан новороссийский отряд, который станет 23-м филиалом службы «Кубань-СПАС». Такие качественные изменения были бы невозможны без личной поддержки губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, – сказал Сергей Штриков.

Гости осмотрели внутреннее оснащение служебных помещений и оборудование. В современном быстровозводимом модуле есть комнаты для отдыха и приема пищи, класс для теоретических занятий и спортивные тренажеры.

На территории уже создан учебно-тренировочный комплекс для профессиональной отработки навыков работы с гидравлическим инструментом, а также альпинистским снаряжением. На демонстрационных площадках спасатели отработали смоделированные ситуации по ликвидации ДТП и спасению пострадавшего, а также действия в случае техногенной ЧС с разрушением конструкций здания.

Армавирский филиал «Кубань-СПАС» был создан в 2003 году, за это время отряд провел более 2,5 тыс. операций, в которых спасено свыше 2,2 тыс. человек. Открытие нового здания позволит существенно сократить время реагирования на чрезвычайные происшествия и повысить эффективность работы.

Пресс-служба администрации Краснодарского края