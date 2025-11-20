Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил кубанских журналистов с победой в престижном конкурсе

Высшую российскую региональную телевизионную награду завоевали сотрудники ГТРК «Кубань», работавшие над документальным фильмом о кубанском хирурге.

– Поздравляю ГТРК «Кубань» с победой на «ТЭФИ-регион». Награду конкурса получил документальный фильм «Сердце хирурга». Фильм посвящен выдающемуся кубанскому хирургу Кириллу Барбухатти. На его счету тысячи спасенных жизней и сложнейших операций, включая пересадки сердца, – отметил Вениамин Кондратьев.

Кардиохирург Кирилл Барбухатти работает в краевой клинической больнице №1. Профессиональный стаж врача – 36 лет. Пациенты, которым он помог, рассказали свои истории автору фильма Алле Григоренко и в финале сюжета смогли поблагодарить врача лично.

Над документальной лентой также работали режиссер Оксана Бойванова, операторы Алексей Востриков, Дмитрий Рогалев, Константин Попов и Михаил Корсун, монтажер Эльмира Батдиева, дизайнер Александр Рябчиков, звукорежиссер Лев Семенов. Руководила проектом Татьяна Куропаткина. Посмотреть «Сердце хирурга» можно по ссылке.

Всего на «ТЭФИ-регион» в этом году прислали 629 работ из 82 регионов страны.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

