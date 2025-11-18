Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае за пять лет количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло почти на 20 процентов







– Малый и средний бизнес – основа нашей экономики. Поэтому в регионе действует система из 210 мер поддержки на рекордную сумму свыше 51 миллиарда рублей. Мы помогаем развивать свое дело, запускать новые производства, создаем условия для стартапов и инноваций. В результате за последние пять лет число субъектов МСП выросло почти на 20 процентов – до 317 тысяч. В этом секторе занята практически половина всех трудоспособных жителей края – около 1,4 миллиона человек. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику сложно переоценить – он создает более четверти всего ВРП региона, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Выручка малого и среднего бизнеса на Кубани за пять лет увеличилась в 1,8 раза, составив по итогам прошлого года почти 5 трлн рублей.

Из всех хозяйствующих субъектов в Краснодарском крае 86,3% – это малый и средний бизнес. Наиболее привлекательной для него традиционно остается сфера торговли, популярны также транспортировка и хранение, строительство и операции с недвижимостью. Востребованы и отдельные виды профессиональной, научной и технической деятельности, например, услуги в области бухучета и права, архитектуры и инженерно-технического проектирования. Для кубанских субъектов МСП актуальны обрабатывающие производства, деятельность гостиниц и общепита, сельское хозяйство.

По количеству МСП Кубань традиционно на протяжении многих лет держит 4 место в России. Практически каждый второй субъект МСП (41%) во всем Южном федеральном округе зарегистрирован именно в Краснодарском крае.

