Биометрия в стоматологии: использование, преимущества и предостережения

В наступившем году все больше и больше стоматологических кабинетов по всему миру начнут использовать биометрическую информацию для решения вопросов безопасности и конфиденциальности пациентов. Вот что вам нужно знать о биометрии в стоматологии.

Возможно, вы открываете свой мобильный телефон с помощью распознавания лиц? Или, может быть, ваш ребенок заплатил за школьный обед, приложив отпечаток пальца к планшету, чтобы списать средства со своего счета? Выполняя эти простые повседневные действия, мы используем биометрию.

Что такое биометрическая идентификация?

Биометрическая идентификация (BI) — это форма идентификации, использующая искусственный интеллект. BI описывает черты человеческого тела, которые измеряются и рассчитываются, чтобы помочь идентифицировать человека. Эти отличительные черты уникальны и измеримы. Примеры BI включают отпечатки пальцев, вены на ладонях, отпечатки ладоней, распознавание лиц, распознавание радужной оболочки глаза, распознавание сетчатки и форму ушей. По данным Statista, «в 2022 году рынок решений для цифровой идентификации, основным компонентом которого являются биометрические технологии, оценивался в 28 миллиардов долларов США, при этом прогнозируется, что к 2027 году он превысит 70 миллиардов долларов США».

Как биометрия может помочь стоматологии

Прогнозируется, что в следующем году все больше и больше стоматологических кабинетов начнут использовать BI для решения проблем безопасности в своих кабинетах. Есть надежда, что BI поможет обеспечить конфиденциальность пациентов и рационализировать административные процессы.

Биометрическая стоматология набирает популярность, поскольку в цифровую эпоху все больше стоматологических кабинетов становятся практически полностью безбумажными, но есть вероятность, что в стоматологиях Одинцово цены могут вырасти, да и во всех других стоматологиях тоже. Биометрическая стоматология использует уникальные человеческие характеристики для доступа к частям электронной медицинской карты, например к документации по истории болезни. Dental BI также использовался при рентгенографии и может помочь одонтологам в судебной стоматологии, поскольку уникальные BI, такие как слепки прикуса и отпечатки губ, могут использоваться для идентификации и/или подтверждения личности трупа.

Как стоматолог, BI может помочь в организации приема, если пациент сможет просто нажать пальцем на сканер и получить доступ к своим цифровым сканам, рентгенограммам, документам истории болезни и стоматологической карте. Помимо удобства, некоторые специалисты говорят, что BI не только помогает сократить количество бумаги, но и предотвращает серьезные проблемы, такие как неверная идентификация пациентов, страховое мошенничество и нарушение конфиденциальности пациентов.

Иногда несколько пациентов в стоматологической практике могут иметь одно и то же имя или, что еще хуже, их могут посещать одновременно. Используя уникальный персональный BI, стоматологам не придется беспокоиться о том, что они могут принять одного пациента за другого с таким же именем. Страховое мошенничество потенциально могло бы быть уменьшено, если бы стоматологическая практика использовала стоматологическую BI. Поскольку биометрические характеристики каждого человека настолько уникальны, они помогают подтвердить, что стоматологические карты и страховые претензии не ошибочны с информацией другого пациента. Некоторые специалисты в области компьютерных наук считают, что BI помогает защитить конфиденциальность пациентов, потому что, если кто-то взломает электронную медицинскую карту, BI будет выглядеть как бесполезные компьютерные коды, что сделает данные пациентов менее привлекательными для похитителей личных данных в Интернете.

Предостережения и опасения по поводу использования BI в стоматологии

Несмотря на то, что некоторые выступают за более широкое использование стоматологической бизнес-аналитики, другие утверждают, что бизнес-аналитика слишком нова и все еще слишком продвинута для того, чтобы поставщики стоматологических услуг могли использовать ее в повседневной работе. Наибольшие опасения по поводу использования BI вызывают нарушения безопасности, стоимость и скептицизм. Как и в случае с любым новым технологическим достижением, существует кривая обучения и необходимая подготовка.