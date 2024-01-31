Риски высоки: всё больше стран мира не доверяют SWIFT

Государства ищут альтернативы после того, как международная межбанковская система стала отключать банки под давлением США.

Устоявшаяся система международных платежей стала рискованной и всё больше стран ищут альтернативы ей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, всё больше стран снижают зависимость от SWIFT и наращивают расчеты в национальных валютах.

Речь, прежде всего, идет о странах БРИКС. С ними расчеты России в национальных валютах выросли более чем в три раза — до 85%. Два года назад доля расчетов в нацвалютах составляла всего 26%, рассказала Набиуллина РИА Новости. Развивается и российский аналог SWIFT, к нему подключились уже более 159 иностранных участников из 20 стран.

Напомним, SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она была создана в 1973 году, а соучредителями её выступили более 200 банков из 19 стран мира. Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии.

SWIFT создавалась для всеобщей выгоды, но впоследствии стала политическим инструментом. После событий 11 сентября 2001 года выяснилось, что к США попали данные из сети — доступ к финансовой информации получили ЦРУ, ФБР и Минфин США. Систему раскритиковали за недостаточную защиту данных клиентов.

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Позже SWIFT под давлением правительства США совершила ещё одну ошибку — от системы стали отключать банки «неугодных» стран. Это банки Ирана, КНДР, а затем и России.

Иран попал под многочисленные санкции в 2012 году, тогда же его отключили от международной межбанковской системы. Страна не была к этому готова, возникли проблемы, в том числе сокращение нефтяной добычи и снижение экспорта нефти. В 2017 году от SWIFT была отключена Северная Корея.

Об отключении SWIFT для России говорят с 2014 года, когда Крым вошел в состав Российской Федерации и это осудили многие страны мира. Однако именно тогда в SWIFT заявили, что не будут исключать участников из-за санкций и это произойдет, если будет принято решение Европейского парламента, утвержденное властями Бельгии. В итоге спустя почти десять лет, после начала специальной военной операции, некоторые российские банки были отключены от SWIFT. Этого активно требовала Украина.

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События 2014 года позволили России хорошо подготовиться к возможным санкциям. В стране был создан аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). В системе используется тот же стандарт, что и в SWIFT. Сначала к системе были подключены только российские банки, а затем и иностранные. Сейчас число таких банков растет — если в апреле 2022 года СПФС пользовались компании из 12 стран, то теперь это 20 стран.

Аналоги SWIFT есть и в других странах. Например, в Китае это CIPS, запущенная в 2015 году. Только за прошлый год система провела операций примерно на 123 трлн юаней (около 17,25 трлн долларов), а число её пользователей стремительно росло. Поднебесная активно продвигает свою систему, подключая к ней иностранные банки.

Альтернатива SWIFT c 2019 года работает в Евросоюзе, есть своя система и в США. Они тоже участвуют в трансграничных платежах, но в меньшей степени. Создание аналога SWIFT обсуждалось и в Азиатском биржевом (валютном) союзе, на который приходится около 11% мирового ВВП и в странах которого проживают более 25% населения мира.

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Есть и тенденция отхода от устоявшейся системы платежей и в прямых платежах. Всё больше стран отходят от доллара, а предпочитают рассчитываться в национальных валютах, а также работают над внедрением цифровых валют. Например, при создании платформы цифрового рубля была заложена возможность её интеграции с аналогичными зарубежными платформами.

«Сейчас ведем консультации, переговоры со многими дружественными странами и, конечно, со странами БРИКС, по трансграничным расчетам через цифровые валюты. И я думаю, что в перспективе они, конечно, будут развиваться», — рассказала Эльвира Набиуллина.

Так, с 2025 года доступ к цифровому рублю будет у иностранных банков, это позволит легко вести бизнес с российскими компаниями. Предполагается, что в будущем и международные переводы благодаря цифровым валютам станут проще.