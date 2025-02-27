Вениамин Кондратьев поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны из Новокубанского района

В проекте #ЗащитникиОтечестваКубань губернатор Краснодарского края рассказал о героическом пути Василия Хархана.

– Вековой юбилей сегодня отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Новокубанского района Василий Хархан. Василий Иванович – коренной житель Кубани, родился в многодетной семье. В 1941 году на фронт ушел его отец. Когда Василию исполнилось 18 лет, повестка пришла и ему. Попал в стрелковую дивизию, принимал участие в боях за освобождение Кубани. Был ранен, после чего его комиссовали. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени и юбилейными медалями, – написал Вениамин Кондратьев.

После войны Василий Хархан окончил ветеринарный техникум в Армавире и работал по специальности.

Вениамин Кондратьев пожелал ветерану крепкого здоровья, уюта и внимания со стороны близких.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru