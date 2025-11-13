Вениамин Кондратьев: Ровно 83 года назад фашисты полностью уничтожили рабочий поселок Михизеева Поляна

Губернатор напомнил о трагедии, унесшей во время Великой Отечественной войны жизни 209 человек.

– Сегодня мы вспоминаем и чтим память тех, кто погиб от рук нацистов в Михизеевой Поляне. Этому жестокому поступку никогда не будет оправдания. Ровно 83 года назад фашисты полностью уничтожили рабочий поселок в Мостовском районе и жестоко расправились с его жителями. В годы Великой Отечественной войны все мужчины ушли на фронт, в поселке остались лишь старики и женщины с детьми. Немцы, воспользовавшись их беспомощностью, расстреляли мирных жителей. Тогда погибли 209 человек. Затем они сожгли дома и другие здания. Мы обязаны помнить о преступлениях нацистов, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась на нашей земле, – отметил Вениамин Кондратьев.

В небольшом населенном пункте Мостовского района проживали 300 человек. В один день немцы согнали всех, кто оставался в поселке, заставили вырыть семь могил в разных местах и расстреляли. Среди убитых – 20 мужчин, 73 женщины, 116 детей. Чудом выжили всего три человека.

На месте трагических событий по поручению губернатора создали мемориальный комплекс. Там установили семь черных православных крестов, а также расстрельный камень со следами от пуль и центральный монумент.

