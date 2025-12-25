Большинство автомобилистов выберут ремонт по ОСАГО, если можно чиниться в “своём” сервисе

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования “Изучение мнения автомобилистов по актуальным целевым вопросам: управление автомобилем без полиса ОСАГО и востребованности натуральной формы возмещения в ОСАГО”, проведённого рабочей группой Народного фронта “Защита прав автомобилистов” в ноябре-декабре 2025 года.

Самый яркий результат исследования — в ответ на вопрос о предпочтительном способе возмещения (натуральное или денежная выплата) большинство респондентов предпочитают иметь возможность самостоятельно выбирать СТО для ремонта. В этой модели максимальное количество опрашиваемых выбирают натуральное возмещение, и лишь небольшой процент — денежную выплату с учётом износа. Причём здесь абсолютным лидером среди выбравших натуральное возмещение, становится ремонт на СТО по выбору автовладельца: его выбирают 70% участников исследования, тогда как ремонт по направлению страховой компании — лишь 11%.

«Отдельно хочу отметить, что ключевым драйвером натуральной формы возмещения является возможность обратиться в выбранную водителем СТО, а не сам факт ремонта как такового. Это главный вывод исследования: ремонт становится предпочтением большинства — если реформу сделать “по-человечески”», – уверен руководитель рабочей группы Народного фронта “Защита прав автомобилистов” Пётр Шкуматов.

Среди автовладельцев, которые после ДТП и получения страхового возмещения от страховщика ремонтируют повреждения, сразу 91% хотят ремонтироваться в знакомом СТО, а незнакомые (даже при наличии какой-либо дополнительной аккредитации) остаются нишевым выбором (9%). Картина максимально однозначна: знакомый сервис с аккредитацией выбрали 60% респондентов, знакомый сервис без аккредитации – 31%, незнакомый сервис с аккредитацией – 8% и незнакомый сервис без аккредитации – 1%.

«Формальные механизмы подтверждения качества важны, но работают как “плюс к доверию”, а не как его замена. На прямой вопрос о доверии к внешним сервисам/механизмам аккредитации большинство ответило отрицательно: 31% доверяют, 69% — не доверяют. Вывод следующий: для массового спроса на “ремонт на аккредитованной СТО” важно, чтобы в перечень попал тот самый “свой” сервис водителя. Если “своего” сервиса в списке нет, готовность ехать в незнакомую, пусть и аккредитованную станцию, остаётся на уровне 8%», - подытожил Пётр Шкуматов.

Ещё одна важная тенденция, выявленная экспертами: большинство автомобилистов негативно относятся к тем, кто ездит по дорогам без полиса. На вопрос об отношении к другим водителям, кто ездит без ОСАГО, 76% респондентов ответили “негативно”, 23% — “нейтрально”, и лишь 1% — “позитивно”. Это означает, что норма “ездить с ОСАГО — правильно” в целом закреплена и поддерживается большинством автомобилистов.

«В массовом восприятии езда без полиса — теперь это скорее социально порицаемое поведение. Собственное поведение респондентов в целом соответствует этому отношению: 87% заявили, что никогда не ездят без полиса, и 13% признали, что иногда позволяют себе такие поездки. Даже среди тех, кто иногда нарушает, позитивная оценка такой практики почти отсутствует. Это скорее “серое” поведение, которое люди не считают правильным, но иногда допускают по своим причинам», – отметил Пётр Шкуматов.

Что касается нашумевшей инициативы введения автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО по данным камер, в целом её, согласно данным исследования, поддерживает большинство: суммарно 73% респондентов высказались “за” (из них 30% — без ограничений, 43% — при условии “не чаще одного раза в сутки”). Против — 20%, затруднились — 7%. Таким образом, общественный запрос формулируется не как “штрафовать максимально часто”, а как “обеспечить справедливый контроль без перегибов”.

«Отдельно показательно, что отношение к камерам зависит от личной дисциплины. Среди тех, кто иногда ездит без ОСАГО, против автоматических штрафов выступает большинство — 51%. Среди тех, кто не ездит без полиса, против — 15%, а суммарная поддержка в этой группе достигает 78%. Автоматический контроль в первую очередь воспринимается как инструмент защиты “законопослушного большинства” от рисков, создаваемых теми, кто экономит на полисе», – почеркнул Пётр Шкуматов.

В целом результаты исследования показывают: запросы автомобилистов на изменения в сегменте ОСАГО не абстрактны, а очень конкретны. Натуральная форма становится выбором подавляющего большинства – если ремонт будет оплачиваться без учёта износа и в доверенном для водителя сервисе. Поддержка введения автоматических штрафов за езду без ОСАГО по камерам высокая, но запрос на “мягкий режим” очевиден. При этом автовладельцы стали воспринимать приобретение ОСАГО как социальную норму и категорически порицают “зайцев” без полисов на дорогах.