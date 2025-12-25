Большинство автовладельцев готовы выбрать ремонт по ОСАГО, если ремонт станет “по выбору”, а не “по назначению”

Рабочая группа “Защита прав автомобилистов” Народного фронта представила результаты исследования на тему “Изучение отношения автомобилистов к возможностям натурального урегулирования убытков в рамках ОСАГО”, проведённого в ноябре-декабре 2025 года.

Исследование рабочей группы НФ “Защита прав автомобилистов” показывает: у подавляющего большинства автомобилистов есть готовность переходить от денежной выплаты к ремонту по ОСАГО, но не “в любом виде”. Натуральное возмещение воспринимается автовладельцами как нормальный и желательный сценарий тогда, когда оно перестаёт быть лотереей и превращается в управляемый сервис — с понятными правилами, удобством и возможностью выбора СТО.

Респонденты готовы выбирать натуральное возмещение при выполнении базовых условий: наличия для автовладельцев возможности выбора, удобства и отсутствия проволочек. В первую очередь речь о выборе СТО: у большинства из респондентов (40%) есть доверие к “конкретному месту”: знакомому или проверенному автосервису. Для них критично, чтобы ремонт не “назначали”, а появилось право выбирать СТО самостоятельно. Ещё у 10% опрошенных наличие “выбора” выражается не только в возможности самостоятельно выбрать СТО, но и в дополнительном требовании дилерского стандарта и соблюдении технологий ремонта. Иными словами, для части автовладельцев ремонт приемлем только как ремонт “по стандартам производителя”, сопоставимый с привычным обслуживанием.

И, наконец, 27% респондентов согласны выбирать натуральное возмещение, если ремонт будет проведён действительно быстро, а именно при условии отсутствия бесконечных согласований, очередей и “кругов ада”.

«В целом для автовладельцев важно, чтобы в рамках грядущей реформы ОСАГО представители страхового сегмента и парламентарии совместными усилиями обеспечили страхователям “минимальный набор условий”, при котором процесс ремонта станет более понятным и доступным. Речь о понятных сроках, прозрачном от начала и до конца процессе, отсутствии неожиданных доплат, понятном клиентском пути и сопровождении специалистами», – подчеркнул руководитель рабочей группы НФ “Защита прав автомобилистов” Пётр Шкуматов.

Сразу 59% опрошенных автовладельцев дополнительно отмечают, что возможность выбрать СТО из числа имеющих проверенные настоящие отзывы повысит их уровень доверия к ремонту машины по ОСАГО. При этом какая-либо дополнительная аккредитация СТО для ремонта по ОСАГО сама по себе большинством не воспринимается как “магический знак качества”, зато возможность выбора СТО из широкого списка резко повышает доверие.

«Ремонт по ОСАГО — это не вопрос одной коммуникации или “гарантии”. Восприятие натурального возмещения автомобилистами изменится, когда одновременно будут закрыты сразу три ключевых ожидания: у человека будет право самостоятельно выбирать СТО для ремонта, он получит реальный, понятный и удобный сценарий восстановления авто, а в финале увидит предсказуемый удовлетворительный результат без неопределённости по срокам. Именно за такую конструкцию проголосовали большинство опрошенных, которые готовы рассматривать ремонт как предпочтительный вариант возмещения», – уверен Пётр Шкуматов.