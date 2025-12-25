Большинство автовладельцев РФ считают правильным переход к индивидуальным тарифам ОСАГО – РОМИР

Большинство российских водителей считают переход к индивидуальным тарифам по ОСАГО правильной реформой – 74% в той или иной степени ее поддерживают. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса исследовательского центра РОМИР, в котором приняли участие 2500 респондентов из разных регионов России.

При этом доля автовладельцев, согласных с тем, что новые тарифы по ОСАГО формируются по принципу справедливости, составила 76%. Существенное большинство (79%) респондентов также отметили, что страховые компании борются за положительных клиентов, что делает тарифы для них выгоднее.

«Либерализация тарифов ОСАГО делает цены более справедливыми и стимулирует водителей быть аккуратнее. Чем ниже КБМ, тем дешевле страховка, поэтому водители стараются избегать аварий и соблюдать правила», – сообщил президент РСА Евгений Уфимцев на пресс-конференции в ТАСС. Между тем он добавил, что в настоящее время пик нижней стоимости ОСАГО пройден, и из-за роста стоимости корзины запчастей по справочникам в 2026 году ожидается 5-8%-ное повышение средней премии по ОСАГО.

По его словам, принцип справедливости в цене полиса «автогражданки» – когда аккуратный водитель платит меньше «лихача» – будет так же соблюдаться, страховщики продолжат индивидуально подходить к тарифу. Глава РСА уточнил, что по максимальной базовой ставке страховщики сейчас страхуют только 10% автовладельцев.

Стратегической задачей сегмента на 2026 год Евгений Уфимцев назвал улучшение его сервисной составляющей, в том числе реализацию реформы натурального возмещения по ОСАГО. Она позволит автовладельцу получить компенсацию стоимости износа от страховой компании в дополнение к первичной выплате, если последней не хватило на ремонт автомобиля.

Результаты опроса РОМИР показали, что большинство автомобилистов (75%) поддерживают реформу. Среди основных преимуществ новой системы натурального возмещения респонденты чаще всего отмечали более справедливую и полную компенсацию ущерба (39%), возможность самостоятельного выбора автосервиса (38%), а также доплату со стороны страховой компании за износ (28%). 22% автомобилистов отметили больший контроль над процессом ремонта и денежными средствами, и 20% – повышение конкуренции между автосервисами (и, как следствие, улучшение качества ремонта). Лишь 4% ответили, что не видят плюсов в новой системе.

Кроме того, отметил Евгений Уфимцев, важен запуск системы фотовидеофиксации для проверки наличия ОСАГО у водителей.

Также, по его словам, необходима дальнейшая популяризация краткосрочных полисов ОСАГО, закон о возможности оформления которых вступил в силу 2 марта 2024 года. РОМИР сообщает, что доля автовладельцев, не знающих про данный вид «автогражданки», сократилась (27% против 31% в 2024 году). 4% автомобилистов уже оформили краткосрочный полис ОСАГО, 14% – планируют это сделать в будущем. При этом больше половины автомобилистов (68%) не планируют оформлять такой вид полиса ОСАГО.

За 9 месяцев 2025 года было заключено 37,6 млн договоров на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности, из них 4,8 млн договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО. «Объёмы продаж коротких полисов перевалили уже за миллион. Их внедрение на рынке ОСАГО может привести к тому, что краткосрочные полисы будут использоваться и в других направлениях страховой деятельности. В перспективе – запуск продуктов с поминутной, дневной тарификацией», – прокомментировал глава РСА.