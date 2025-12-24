Вениамин Кондратьев: С начала 2025 года в Краснодарском крае заключили более 7,6 тысячи социальных контрактов

1 из 2 Об этом рассказал губернатор Краснодарского края.

– Помочь жителям преодолеть временные сложности, обрести стабильный доход, запустить собственный проект или развить уже имеющийся бизнес помогает социальный контракт. Приоритетное право на его заключение имеют многодетные, семьи с детьми, участники специальной военной операции. Всего с начала 2025 года в Краснодарском крае соцконтракты подписали более 7,6 тысячи человек. На эти цели направили из краевого бюджета 1,4 миллиарда рублей, – сказал Вениамин Кондратьев.

Более 3 тысяч социальных контрактов, заключенных в 2025 году, направлены на поддержку жителей в поиске работы, 2,8 тысячи – на поддержку предпринимательской деятельности. Еще свыше 1 тысячи – на помощь в жизненной ситуации, более 700 – на ведение личного подсобного хозяйства.

В 2024 году этой мерой господдержки воспользовались более 7,6 тыс. жителей региона. За все время – программа действует в Краснодарском крае уже пятый год – социальные контракты подписали около 44 тыс. человек.

Для получения меры поддержки необходимо обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства или пребывания.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор