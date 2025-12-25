Вениамин Кондратьев принял участие в заседании Государственного совета

1 из 9 Ежегодное заседание в Кремле провел Президент России Владимир Путин. Оно было посвящено вопросам подготовки кадров для экономики страны.

– Сейчас на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы. При этом спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение, особенно в профессиональных группах – ключевых для производств. Это квалифицированные рабочие и инженерные кадры. Так, на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий. Высоко востребованы конструкторы, технологи, проектировщики. В последние годы предпринят ряд серьезных шагов для изменения ситуации. Эти меры отражены в нацпроекте «Кадры», «Молодежь и дети». Меняется система подготовки инженеров, развивается среднее профессиональное образование. Мы должны еще более активно и результативно отвечать на сложнейшие современные вызовы, – сказал Владимир Путин.

Президент уделил внимание развитию искусственного интеллекта и тем системным изменениям в сфере подготовки специалистов, которые неизменно придут вместе с технологической перестройкой. Глава государства подчеркнул, что в ближайшие 7 лет необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек. И важно обеспечить людям понятный для них профессиональный переход, открыть новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни. Необходимо развивать инфраструктуру профориентации молодежи, помогать ребятам в выборе профессии.

По итогам заседания Вениамин Кондратьев отметил, что озвученные Президентом России задачи и решения по вопросам подготовки кадров имеют первостепенное значение.

– В экономике Краснодарского края заняты почти половина жителей региона – 2,9 миллиона человек. Уровень безработицы составляет 2 процента. Вместе с тем, в различные сферы требуются 60 тысяч специалистов. В рамках нацпроекта «Кадры» мы модернизируем центры занятости во всех муниципалитетах. Ожидаем, что к концу 2026 года время на поиск работы для соискателей сократится на 25 процентов. Особое внимание уделяем адаптации под потребности экономики и развитию системы профессионального образования. Для этого с 2022 года участвуем в федеральном проекте «Профессионалитет». В его рамках создали 9 кластеров – в сельском хозяйстве, информационных технологиях, сфере услуг, креативных индустриях, строительстве, педагогике, машиностроении. Сейчас в проекте 53 предприятия и 40 колледжей и техникумов. Но мы решили пойти дальше и вместе с ведущими предприятиями запустили краевой проект по созданию 10 индустриально-промышленных площадок. Уже созданы 7 площадок – по легкой промышленности, электронике, технологии металлов, металлообработке, химической промышленности, радиоэлектронике, машиностроению. Такой подход позволяет студентам получать практические знания, а предприятиям – хорошо подготовленных специалистов, – сказал Вениамин Кондратьев.

