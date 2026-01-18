Центр поддержки экспорта Краснодарского края предоставил предпринимателям более 3,5 тысячи услуг

1 из 6 В 2025 году более тысячи малых и средних предприятий региона воспользовались мерами поддержки Центра поддержки экспорта для продвижения и вывода продукции на зарубежные рынки. Это на более чем 22% превышает показатели прошлого года.

– В крае выстроили комплексную систему сопровождения экспортеров – от обучения компаний до выхода на зарубежные рынки. Это позволяет бизнесу не только увеличивать объемы продаж, но и закрепляться в новых странах, расширять производство и создавать рабочие места. Сегодня кубанские предприятия поставляют продукцию более чем в 130 стран мира, а за последние пять лет число экспортеров сегмента МСП в крае выросло в полтора раза, – отметил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.

За 2025 год Центр поддержки экспорта провел более 120 мероприятий. В том числе организовал участие 65 компаний края в 10 международных выставках и пяти бизнес-миссиях – в Китае, Турции, Беларуси, Вьетнаме, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Абхазии и России. В Краснодаре организовали официальный прием закупочной делегации из Казахстана. Объем поддержанного экспорта превысил 1,3 млрд рубле, что на 31% превышает плановые годовые показатели.

Программа «Экспортный бустер» охватила 44 муниципальных образования, а количество слушателей увеличилось почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Запустили пилотные проекты «Академия экспорта» и «Страновой навигатор», участниками стали свыше тысячи человек. Также прошли видеоконференции с торговыми представительствами России в 32 странах мира, на них обсудили перспективы расширения поставок кубанской продукции.

Центр поддержки экспорта Краснодарского края создан в 2011 году как элемент господдержки малого и среднего бизнеса. Он ежегодно занимает лидирующие позиции в ЮФО и входит в топ-10 центров поддержки экспорта России.

Пресс-служба администрации Краснодарского края