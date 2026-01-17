В Краснодарском крае для крещенских омовений оборудуют 67 мест у водоемов

Помимо специально отведенных локаций на открытой воде, 63 купели подготовят на территории кубанских храмов.

Торжественные богослужения по случаю Крещения Господня пройдут утром 19 января. Они состоятся в более чем 550 православных храмах во всех муниципалитетах Кубани. Освещение воды в церкви начнут проводить уже в Крещенский сочельник – 18 января.

Омовения – давняя народная традиция, связанная с христианскими праздником. В местах для купания обеспечат санитарный порядок, установят ограждения, поручни, настилы, палатки для переодевания и обогрева. Дно водоемов обследуют спасатели отряда МЧС России.

Купания в ночь на 19 января будут проходить в 29 муниципалитетах: Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск, Сочи, Белоглинский, Белореченский, Динской, Кавказский, Калининский, Кореновский, Крыловский, Крымский, Кущевский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Новопокровский, Северский, Славянский, Староминский, Тбилисский, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий, Успенский, Усть-Лабинский, Щербиновский районы, а также Туапсинский муниципальный округ. В остальных, включая Краснодар, верующие смогут совершить омовения только в дневное время.

В Туапсинском округе в этом году не устраивают купаний в водоемах, только в купелях – в целях безопасности и в связи с погодными условиями: прогнозируют шторм в море и подъем уровня воды в реках.

Минздрав региона напоминает жителям края, что погружение в холодную воду – стресс для организма и советуют желающим объективно оценить свое здоровье и проконсультироваться с врачом.

– Неподготовленным людям крещенские купания противопоказаны. Также не рекомендуется погружаться в холодную воду детям до 7 лет, пожилым людям, беременным. Купания противопоказаны и людям с различными заболеваниями – эндокринными, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Обращаю внимание на то, что до и после купания запрещено употреблять алкоголь, – подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров.

Священнослужители подчеркивают, что в Крещение верующему человеку главное посетить церковную службу.

Пресс-служба администрации Краснодарского края