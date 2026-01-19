Почти 300 млн рублей поступило в бюджет Краснодарского края от лицензирования розничной продажи алкоголя в 2025 году

По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 10%, что составляет 26,3 млн рублей.

– Собственники торговых объектов, кафе и ресторанов сегодня осознанно выбирают легальную торговлю, признавая, что соблюдение законодательства экономически выгоднее его обхода. Оформление лицензии воспринимается уже не как бюрократическое препятствие, а как инвестиция в репутацию и устойчивость предприятия. Легальная деятельность дает организациям не только право на торговлю, но и доверие потребителей, защиту от штрафных санкций, а также равные условия конкуренции на рынке, – отметил руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.

В 2025 году выдано 1,5 тыс. новых лицензий на продажу алкоголя, продлено и переоформлено более 2,9 действующих лицензий.

На текущий момент общее число объектов, где разрешена реализация спиртных напитков, достигает 12,5 тыс. В эту цифру входят почти 9,5 тыс. магазинов, а также около 3 тыс. предприятий общественного питания – кафе и ресторанов.

***

Важное изменение в регулировании отрасли вступило в силу 1 сентября 2025 года. Тогда начал действовать обновленный порядок уплаты государственной пошлины за лицензии на розничную продажу алкоголя.

Теперь размер платежа зависит от местоположения объекта. Для организаций, работающих в сельской местности, пошлина установлена в размере 20 тыс. рублей за каждый год действия лицензии на один объект. Предприятия, расположенные в городских населенных пунктах, должны платить 65 тыс. рублей за год действия лицензии на один объект.

Пресс-служба администрации Краснодарского края